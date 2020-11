Fiscalía retira solicitud orden de aprehensión contra Videgaray para perfeccionarla

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la orden de aprehensión que solicitó contra el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para perfeccionarla.

Fuentes federales explicaron que antes de que el juez del Reclusorio Norte resolviera si concederá o no la orden de aprehensión solicitada contra Videgaray por cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales, la FGR obtuvo nuevos elementos.

Por ello, se desistió de esa petición para agregar los nuevos elementos que obtuvo, perfeccionar su acusación y volver a requerir una orden de captura contra el también extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000-865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), la FGR señaló a Videgaray como autor material de cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa.

La investigación derivó de la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra Videgaray Caso, tres expresidentes de la República y otros funcionarios y exfuncionarios públicos a quienes señaló de participar en actos de corrupción.

AMLO exhorta a Luis Videgaray a que se presente a declarar

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a todos los exfuncionarios que han sido involucrado en el caso Odebrecht, a que se presenten de manera voluntaria a declarar porque "el que nada debe, nada teme".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que los procedimientos judiciales no deben de ser arbitrarios y tienen que basarse en pruebas y que no se afecte por parejo "que no tengan que pagar justos por pecadores".

"No esperar a que haya un juicio, si se está mencionado que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme.

"Y también, si no se hace de esa forma, porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos que no deben de ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, se tiene que integrar las averiguaciones, el juez tiene que -si lo amerita- autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho de amparo".