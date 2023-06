Fiscalía sinaloense investiga muerte de exsecretario general de MC

A-AA+

CULIACÁN, Sin., junio 24 (EL UNIVERSAL).- Se investiga la muerte del exsecretario general del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Alejo Valenzuela López, cuyo cuerpo fue encontrado acostado en una cama, en el segundo piso de una residencia ubicada en el fraccionamiento privado Rincón Alameda, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, Culiacán.

La recámara donde fue localizado muerto presentaba evidencias de un incendio que se presume pudo haber iniciado en la cama donde estaba recostado, por lo que este presentaba quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.

El hallazgo fue hecho por sus propios familiares que desde el viernes pasado iniciaron su búsqueda, puesto que este no se presentó la noche del jueves a cenar como lo habían planeado

Al acudir a su casa, en el fraccionamiento privado encontraron a Valenzuela López sin vida por lo que notificaron a las autoridades de seguridad.

La Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer avances de la investigación sobre las posibles causas de la muerte del político, el cual, desde muy joven, se inició en el activismo, en la campaña a gobernador, en el 2004, del abanderado del Partido Acción Nacional, Heriberto Félix Guerra.

¿Quién era Alejo Valenzuela López?

Bajo las siglas del Partido Sinaloense, de carácter estatal, Alejo Valenzuela, alcanzó una regiduría en la administración del alcalde priista de Culiacán, Jesús Valdez Palazuelos, en el periodo ( 2018-2019), al concluir su función como miembro del cabildo, se incorporó a Movimiento Ciudadano.

En este partido, se convirtió en secretario general, pero con la incorporación de varios priistas a Movimiento Ciudadano, este entró en choque con ellos, al no lograr su apoyo para competir en los comicios locales del 2021, como candidato a la presidencia municipal de Culiacán

Al no lograr su objetivo, Valenzuela López renunció al partido y se unió a la campaña política en 2021, del candidato de la alianza "Va por Sinaloa" PRI-PAN-PRD, a la gubernatura, Mario Zamora Gastelum.