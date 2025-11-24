logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Fotogalería

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fiscalías coordinan investigación por la muerte de Joel en Tulum

Autoridades activaron Alerta Amber

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 07:23 p.m.
A
Fiscalías coordinan investigación por la muerte de Joel en Tulum

La Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que mantiene puntual seguimiento al caso del joven Joel, originario de Tekax, quien perdiera la vida en Tulum, Quintana Roo.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su desaparición, la Fiscalía General de Yucatán activó de manera inmediata la Alerta Amber para coadyuvar en su localización y se estableció comunicación y coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, instancia que lleva a cabo la carpeta de investigación del caso.

Como parte de las acciones interinstitucionales, las autoridades del vecino estado hicieron entrega del cuerpo del joven a su familia, quienes le brindaron sepultura en su natal Tekax.

Asimismo, la Fiscalía de Quintana Roo ha informado la detención de dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos y se continúan las diligencias para el total esclarecimiento del caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Fiscalía General del Estado de Yucatán reiteró su compromiso de colaborar en todo lo necesario para que los hechos sean plenamente esclarecidos y se garantice el acceso a la justicia para la víctima y sus familias.

Finalmente, se reveló que no existen denuncias de más personas desaparecidas en circunstancias similares en territorio quintanarroense, ante versiones que circulan sobre la supuesta desaparición de cinco personas tras ser invitadas a trabajar en aquel Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalías coordinan investigación por la muerte de Joel en Tulum
Fiscalías coordinan investigación por la muerte de Joel en Tulum

Fiscalías coordinan investigación por la muerte de Joel en Tulum

SLP

El Universal

Autoridades activaron Alerta Amber

Investigan feminicidio de Yerli Yaritza, estudiante de 18 años hallada sin vida en Ocosingo
Investigan feminicidio de Yerli Yaritza, estudiante de 18 años hallada sin vida en Ocosingo

Investigan feminicidio de Yerli Yaritza, estudiante de 18 años hallada sin vida en Ocosingo

SLP

El Universal

La estudiante de 18 años fue hallada sin vida en su vivienda

Michoacán abre temporada de hibernación de la Mariposa Monarca
Michoacán abre temporada de hibernación de la Mariposa Monarca

Michoacán abre temporada de hibernación de la Mariposa Monarca

SLP

El Universal

Esperan 800 mil turistas

Comercios blindan Paseo de la Reforma previo a marcha del 25N
Comercios blindan Paseo de la Reforma previo a marcha del 25N

Comercios blindan Paseo de la Reforma previo a marcha del 25N

SLP

El Universal

Más de 20 establecimientos blindaron sus fachadas