Florian Tudor fue recibido como cualquier ciudadano: Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez aseguró que su reunión con Florian Tudor, presunto líder de una banda rumana clonadora de tarjetas en Quintana Roo, fue una audiencia donde se le escuchó sus alegatos.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que hasta la fecha no existe orden de aprehensión contra Tudor por lo que se le recibió como a cualquier "ciudadano".

"Cumpliendo instrucciones, recibimos al ciudadano de origen rumano Florian Tudor. Fue solamente darle una audiencia para escuchar todo lo que él quería expresar, al final después de qué él hizo sus alegatos, él hizo una exposición general en donde hay documentos, muchos de los cuales son públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la audiencia, para la garantía de audiencia que tiene con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y eso fue todo".

Señaló que solo le dieron el derecho de audiencia, porque la dependencia a su cargo no es la persona o la instancia encargada de investigar su caso.

"Está en manos de la Fiscalía General de la República, entonces pues no tenemos nosotros conocimiento de una orden de aprehensión hasta el día de ayer, entonces no era una persona señalada para la Secretaría con una orden de aprehensión, pues nuestro trato fue como a cualquier ciudadano de escucharlo. Su caso está en manos de la Fiscalía".

La UIF de la Secretaria de Hacienda mantiene congeladas las cuentas bancarias de Florian Tudor y de sus presuntos cómplices en la clonación de tarjetas bancarias a turistas en Cancún, Quintana Roo, y otros sitios turísticos.