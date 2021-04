Fortalecer el ámbito municipal para erradicar la violencia de género: Olga Sánchez Cordero

Impulsora de la gobernabilidad y la política interior del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha trabajado para fortalecer a los municipios del país.

Sin embargo, como conocedora de las leyes, sabe que es en el ámbito local donde incurren con mayor frecuencia las violencias contra las mujeres.

Por ello, en la tarea de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra este sector de la población, la ministra en retiro hace un llamado para que cada entidad federativa y municipio asuma su responsabilidad de acción e implemente un programa integral para erradicar esta problemática.

Manifestó que las buenas prácticas regionales y locales deben recogerse y reproducirse en todo el territorio, todo con unidad bajo el principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera y recordando que no puede haber paz sin justicia.