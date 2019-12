FOTOGALERÍA| Feministas queman bandera del América tras burlas de "Un violador en tu camino"

Galería 1 de 5

Antes de realizar el performance "Un violador en tu camino" en la Glorieta de los Insurgentes, feministas quemaron la bandera del club América luego de que en días pasados, jugadores de este equipo se burlaron de la acción contra la violencia de género.

Tras una convocatoria, alrededor de 50 mujeres se reunieron en el lugar para protestar en contra de las burlas que emitió un grupo de jugadores de la Sub 17 del América.

En esta ocasión modificaron la letra de las consignas, en el espacio en que se decía "violador", e incluyeron a los futbolistas, a la televisora Televisa, a los comentaristas y a la afición.

Asimismo, escribieron en el suelo un mensaje en contra del club América: "¿Y el América? ¡Qué ch*** su madre!".

"Un comunicado no basta, no es suficiente porque se burlan de las miles de mujeres desaparecidas y violentadas, queremos una disculpa pública del dueño del club", dijo Andrea Lecona, miembro de Las del Aquelarre Feminista.