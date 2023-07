Fox con doble moral al querer eliminar los programas sociales, señala AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al expresidente Vicente Fox al señalar de querer eliminar los programas sociales, como la pensión de adultos mayores, demuestra su pensamiento lleno de hipocresía

Al señalar que la sección "no lo digo yo" continuará, el Mandatario instruyó a poner la entrevista del expresidente Vicente Fox, en donde el panista señala que se deben eliminar los programas sociales.

"Lo que demuestran es lo que tienen guardado, su hipocresía, pero esto es lo que piensan me canso ganso, así piensan estos conservadores corruptos... A ver si un adulto mayor que ha trabajado toda su vida, ¿no merece vivir con un poco de holgura con el último tramo de su existencia?

El presidente López Obrador dijo que lo peor de esa doble moral es que van la iglesia los domingos y se olvidan de la obra de Jesús, "¿dónde queda el principio del amor al prójimo?", cuestionó el Mandatario.

"Ese señor (Fox) grabó mensajes del PAN diciendo que él creó la pensión de los adultos mayores y al mismo tiempo diciendo que van a desaparecer los programas. Me tocó enfrentarlo, decía lo mismo. Pero al mismo tiempo que dice una cosa sostiene otra, lo que le sale del alma, esa doble moral es la hipocresía, por eso es esta sección, va a seguir y no solo dando a conocer esto sino otras cosas".