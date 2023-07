Fox pide que Gálvez reestablezca pensión para expresidentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Vicente Fox Quesada expresó su confianza en que, de ser elegida como la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, aspirante para encabezar el Frente Amplio por México, vuelva a implementar la pensión para expresidentes.

En entrevista con Fernando del Collado, para el programa "Tragaluz", del canal de YouTube de Latinus, el expresidente dijo que ha "batallado económicamente" al no recibir la pensión para exmandatarios, retirada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado "De su pensión ¿Cómo va, don Vicente?", Fox Quesada expresó:

"Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión, la pérdida de los talentos y recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores".

Planteó que los presidentes y expresidentes deben tener tranquilidad porque "sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal".

No obstante, dijo que López Obrador no necesita de dicha retribución, pues "si él dice que vive sin nada, entonces si la pensión ya la tiene, se hizo justicia así mismo".

Puntualizó que espera que los programas sociales ya no sean otorgados, sin especificar a qué sector.

"Ojalá y Xóchitl nos cumpla eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estés recibiendo programas sociales, a trabajar, cabrones, como dice Xóchitl", expresó.

AMLO estrena la sección "No lo dije yo"

El presidente López Obrador inauguró esta mañana en su conferencia de prensa la sección "No lo dije yo", con el objetivo de exhibir las posturas de sus adversarios y que no o cepille el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El mandatario abrió la sección con la entrevista de Vicente Fox, en la que expresa que "batalla" por la falta de la pensión para expresidentes.

López Obrador acusó que hay una campaña de guerra sucia orquestada por los medios de información en contra de su gobierno.

¿Por qué los expresidentes ya no reciben pensión?

En noviembre de 2018 entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, en la que se establece que queda eliminada la pensión mensual que recibían los expresidentes.

Esta pensión fue suprimida 31 años después de su emisión, hecha por el entonces presidente Miguel de la Madrid, mediante un acuerdo presidencial donde establecía que "los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente disfrutarán mientras vivan de una pensión equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de Secretario de Estado, con cargo al erario".

La pensión presidencial ascendía a 205 mil 122 pesos mensuales.