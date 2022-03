Frena Morena en Senado comparecencia de responsables de Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Morena y sus aliados en el Senado frenaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para citar a comparecer de inmediato a los titulares del Fondo Nacional de Promoción Turística (Fonatur), Javier May; la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, para que expliquen el estatus de los permisos para la construcción del Tren Maya y los motivos para el cambio del trazo en el tramo 5 y la tala o remoción de más de 20 mil árboles.

En cerrada votación de 44 votos a favor, 47 en contra y 2 abstenciones, la mayoría legislativa impidió que se llame a cuentas a estos funcionarios, y el punto de acuerdo, propuesto por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, fue turnado a comisiones.

En tribuna, la también panista Mayuli Latifa Martínez, legisladora por Quintana Roo, recordó que como candidato y como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió que esta obra no causaría ninguna afectación al medio ambiente de la región y que no se talaría un solo árbol.

Durante la presentación del punto de acuerdo, la bancada del PAN subió a tribuna para mostrar fotografías de la tala de árboles y reproducir un video en el que aparece el Mandatario.

"... ¿No van a cortar ni un sólo árbol? -se le pregunta.

-Ni un sólo árbol -responde López Obrador.

-¿No van a tumbar ningún árbol? -Se le insiste.

-Ni uno sólo, ninguno...".

La senadora Mayuli Latifa Martínez recordó que entre especialista, ambientalistas, biólogos, científicos y organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su preocupación por las "múltiples irregularidades" con las que se construye esta obra que, sino se corrigen podrían causar un daño irreversible al medio ambiente.

"Esto que acaban de ver es un ecocidio, que por capricho se está cometiendo en el nuevo Tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum, en el estado de Quintana Roo. El nuevo trazo inició a principios de este año a ojos cerrados, sin proyecto de obra alguno, sin ningún estudio previo de factibilidad, viabilidad, inclusive, ni siquiera de impacto ambiental, sin ningún permiso de medio ambiente, ningún solo permiso y autorización para que se pueda llevar a cabo esta obra en Quintana Roo", manifestó.

José Narro, senador de Morena y vicepresidente del Senado, calificó como una "reality show" la exposición de la panista.