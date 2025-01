Solicitud de Nuevo Partido Político por el Frente Cívico Nacional

El expresidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, informó que el próximo miércoles 22 de enero, el Frente Cívico Nacional entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud convertirse en un partido político.

Acosta Naranjo destacó que los documentos que se entregarán formalmente ante el INE son la declaración de principios, programa de acción y estatutos de la nueva fuerza política que hará frente a Morena.

Informó que los trabajos de afiliación y realización de asambleas culminarán el 15 de diciembre de 2025, por lo que el Frente cuenta con más de diez meses para reunir a 250 mil personas afines a la nueva fuerza política. Sin embargo, el dirigente destacó que su meta es alcanzar el medio millón.

"Vamos a rebasar los límites con amplitud y vamos a lograrlo; estoy tranquilo y estoy muy satisfecho con la respuesta que ha habido. Muchísima gente está aportando y se está organizando", destacó Guadalupe Acosta Naranjo, quien además compartió que se realizarán asambleas por toda la República.

Mencionó que esta nueva fuerza política enfrentará a Morena y a su "destrucción de las instituciones, intento de aplastar a la oposición y a su deseo de apoderarse del país con una visión monocolor".

Invitó a la ciudadanía a convertir en fundadores de este nuevo partido político, el cual tendrá un nombre diferente y será anunciado el mismo 22 de enero. "Vamos a ser la oposición", dijo.

"Yo no voy a ser candidato a nada: no es mi intención. Mi intención es construir una fuerza opositora que sea firme ante este gobierno", aseguró en su video compartido en X desde la cuenta @FCN_mx donde solicitó que "no hagan caso a los detractores".

Acosta Naranjo culminó su mensaje arremetiendo contra Gerardo Fernández Noroña, "los Murat" y "los Barlett", quienes aseguró "no nos van a echar porras" y dirán "que son lo mismo de siempre". Afirmó que desde el Frente Cívico "no tienen cola que les pisen" y por eso "no han podido derribarlos", ya que son "una fuerza política que viene desde abajo".

"Buen año, este es el año de la creación de la fuerza ciudadana que va a derrotar a Morena", finalizó.