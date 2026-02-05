Frente Frío 33 activa alertas por hielo negro en zonas de Chihuahua y Durango

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El arribo del Frente Frío 33 al territorio mexicano establece un escenario de riesgo crítico para los usuarios de la red carretera, particularmente en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el descenso de las temperaturas alcanza valores de hasta menos 10 grados, condición mínima necesaria para la formación del denominado "hielo negro".

Según el National Safety Council (organización internacional dedicada a la prevención de incidentes y seguridad), este fenómeno representa uno de los mayores peligros invernales debido a su naturaleza transparente, que permite ver el color del asfalto a través de la capa congelada, engañando la percepción del conductor.

El hielo negro se define como una capa fina y lisa de hielo que se deposita sobre las superficies sin presentar la porosidad o el color blanco de la nieve. De acuerdo con la American Meteorological Society (AMS), este fenómeno ocurre cuando la humedad (proveniente de una lluvia ligera, niebla o el deshielo diurno) se encuentra con un pavimento cuya temperatura es igual o inferior a los 0 grados centígrados. Al carecer de burbujas de aire en su estructura, el hielo resultante es casi perfectamente transparente.

La peligrosidad de esta formación radica en que "los neumáticos y los zapatos no tienen nada a lo que agarrarse", lo que anula cualquier intento de maniobra correctiva.

Según la atribución de expertos en vialidad, el hielo negro suele persistir en zonas de sombra o valles incluso después del amanecer, cuando el aire ambiente parece haber calentado, pero la superficie conserva el enfriamiento de la noche. Las áreas más susceptibles son los puentes y pasos elevados, los cuales se enfrían con mayor rapidez al estar expuestos a las corrientes de aire tanto por la parte superior como por la inferior.

Ante la inminencia de estas heladas, las autoridades subrayan la importancia del tratamiento previo de las vías. Según el Road Weather Management Program de la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la aplicación de agentes antihielo como la salmuera o el cloruro de magnesio es la forma más eficaz de prevenir la adherencia de la humedad al asfalto.

Estas sustancias reducen el punto de congelación del agua, impidiendo que se forme la placa vítrea incluso ante precipitaciones ligeras o niebla densa.

La gestión del riesgo también depende de la tecnología de monitoreo. Instituciones especializadas como el Transport Research Laboratory (TRL) destacan que el uso de sensores infrarrojos de temperatura superficial permite al personal de mantenimiento actuar de manera predictiva.

Es fundamental que los conductores reduzcan la velocidad y eviten frenados bruscos en puntos críticos conocidos (pasos subterráneos, túneles y carreteras rurales sombreadas), ya que "la pérdida repentina de tracción puede producirse sin previo aviso".

La prevención técnica (que incluye desde el podado de árboles para evitar sombras permanentes hasta la mejora del drenaje para evitar encharcamientos) constituye la única barrera efectiva contra este enemigo invisible de las carreteras.