Lluvias dispersas y frío mantienen en alerta a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 33 mantendrá condiciones de frío y lluvias dispersas en el estado, principalmente durante la mañana de este día.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 24 grados en la zona centro y 15 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 5 grados en la zona centro y hasta 4 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente en viviendas y con grupos vulnerables. Recomendó abrigarse en capas, revisar que calentadores y estufas estén bien ventilados para evitar riesgos por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia pidió evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y reforzar la atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son los más susceptibles a los efectos del frío.

