logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste

Se prevé descenso térmico y caída de nieve o aguanieve en zonas altas del país.

Por El Universal

Marzo 14, 2026 06:31 p.m.
A
Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el lunes 16 de marzo se esperan lluvias intensas debido a la entrada del Frente Frío número 41 y a la masa de aire ártico que lo acompaña.

Frente frío 41 y lluvias intensas en el sureste

Las entidades que se verán afectadas con fuertes precipitaciones son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades piden tomar precauciones. Estiman que las precipitaciones se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles.

Las lluvias fuertes también afectarán a Hidalgo, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Evento de norte y condiciones marítimas adversas

El Frente Frío 41 también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se esperan olas de 4 y hasta 6 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de hasta 4 metros en el Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, se espera un importante descenso de temperatura en gran parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve para las partes altas de los estados del centro y oriente del territorio nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste
Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste

Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste

SLP

El Universal

Se prevé descenso térmico y caída de nieve o aguanieve en zonas altas del país.

En México gobierna el pueblo y también las mujeres: Sheinbaum
En México gobierna el pueblo y también las mujeres: Sheinbaum

"En México gobierna el pueblo y también las mujeres": Sheinbaum

SLP

El Universal

Ante comentarios de Donald Trump, Sheinbaum reafirmó que la cooperación en seguridad debe respetar la soberanía mexicana.

Pican ojo a Sheinbaum durante gira en Nayarit
Pican ojo a Sheinbaum durante gira en Nayarit

Pican ojo a Sheinbaum durante gira en Nayarit

SLP

El Universal

La visita forma parte de la gira para supervisar programas sociales y encuentros con mujeres

Marina Armada y Aduana aseguran 22 mil vapeadores en AICM
Marina Armada y Aduana aseguran 22 mil vapeadores en AICM

Marina Armada y Aduana aseguran 22 mil vapeadores en AICM

SLP

El Universal

La mercancía fue detectada por irregularidades en documentación y rutas logísticas, con apoyo canino