Frida Guerrera asiste a rescate de menor en Metepec tras denuncia

Luego de la denuncia hecha a través de redes sociales sobre el maltrato de un niño de año y medio, aparentemente bajo el cuidado de una mujer con adicciones en Metepec, el menor fue rescatado tras la intervención de la activista Frida Guerrera y la Fiscalía Central de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En redes sociales circuló la denuncia de ciudadanos del municipio de Metepec, en la que señalaban que la mujer golpeaba a su hijo y que pese a la constante denuncia ante la autoridad municipal, no hubo respuesta.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista Frida Guerrera narró que acudió a una institución bancaria, localizada en Manuel J. Clouthier, en donde fue vista la persona para intervenir y rescatar al menor, con la ayuda de la Fiscalía de Justicia.

En el lugar encontró restos de sangre, que de acuerdo con policías municipales, pertenecía a la señora que un día antes se habría cortado las manos con una botella de cristal con la que amagaba con golpear al menor.

"Ellos mismos reconocieron que la identificaban, que estaba en malas condiciones, pero que no se la llevaban porque el DIF municipal no quería atender al niño", expresó la activista.

"A mí me llegó la denuncia por vía Messenger, así que en ese momento me fui para Metepec. El bebé no tiene rastros de maltrato físico, no lo golpea, ni corta o golpea, pero hay una omisión importante de cuidados, pues el niño cumplirá dos años en junio y tiene la talla de un menor de nueve meses, con la cabeza muy grande y los signos de desnutrición", señaló.

Explicó que en el domicilio de la mujer encontraron condiciones de pobreza extrema e insalubres para tener a un bebé. Hermanas de la mujer y vecinos coincidieron en que está enferma, además que es agresiva e incluso, tras quitarle al bebé, acudió "sumamente agresiva" con su pareja sentimental, presuntamente el papá del niño, al Centro de Justicia en Toluca.

Dijo que aunado a sus adicciones, presenta problemas siquiátricos, siendo lo más grave "la omisión por parte de las autoridades de Metepec, porque nos hizo saber la familia de ella que tuvo dos niñas antes que el bebé, una rescatada por el papá y la otra cuando se la lleva una tía de la menor, pese a los cuidados médicos a la que fue sometida, murió por desnutrición".

La activista explicó que autoridades de la Fiscalía Central de Delitos Vinculados a la Violencia de Género aprehendieron a la mujer en flagrancia y fue puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Delitos de Género, autoridad que se encuentra integrando la carpeta de investigación correspondiente y habrá de determinar su situación jurídica.

Por lo que respecta al menor de edad, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para que fuera ingresado en un albergue, en donde se le brindan las atenciones y cuidados correspondientes, además de realizarle los exámenes médicos y sicológicos respectivos.

La situación del menor se dio a conocer por medio de redes sociales, por lo que esta Institución inició una carpeta de investigación de oficio y comenzó las diligencias que permitieron asegurar a la mujer y rescatar al pequeño.