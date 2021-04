FSM: Si no soy candidato, no habrá comicios

Ciudad de México.- Con el amago de que "tope en lo que tope" y que si no es candidato a gobernador no habrá votaciones en Guerrero, el morenista Félix Salgado Macedonio encabezó un plantón en las puertas de la sede nacional del Instituto Nacional Electoral, donde, advirtió, no se irá hasta que le restituyan sus derechos y su candidatura, porque, dijo, no aceptará otra salida.

Acompañado de su familia y ante cientos de simpatizantes aseguró que no se dejará atracar por los consejeros: "Aquí vamos a estar y no nos vamos hasta que nos llevamos la candidatura que no es del INE, es del pueblo".

Horas antes, desde Iguala, denunció que el INE ejerce violencia política en su contra, y afirmó que no permitirá que se pretenda pasar por encima de la voluntad del pueblo, por lo que si él no es candidato, "no habrá elecciones en Guerrero".

Subrayó que recurrirá a todos los elementos jurídicos que tiene en la mano, "con la cabeza fría, el corazón caliente y los mejores abogados". Comentó que le van a regresar la candidatura porque "llevamos la de ganar (...) se está ejerciendo violencia política".

Informó que, en caso de que el INE ratifique su decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva impugnación ante el TEPJF, órgano que "tendrá que resolver en consecuencia".

Asimismo, sostuvo que si se mantiene la decisión de negarle la candidatura, "no habrá elección", porque tiene que haber piso parejo para todos.

"No hay motivo grave para quitarme la candidatura. ¿Y los demás [candidatos] cómo andan?, ¿por qué nada más yo?, ¿si todos los de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix?", cuestionó tras insistir en que nunca hizo precampaña, por lo que no tenía obligación de presentar informe de gastos.

Salgado aseveró que el INE pretende pisotear la democracia en Guerrero, pero que el pueblo no se lo va a permitir e insistió en su mensaje a los consejeros electorales: "Nosotros nos doblamos pero no nos quebramos, que es muy diferente, y no vamos a admitir el atraco. Aquí vamos a estar hasta que salga el veredicto. No hay reversa hasta alcanzar la victoria", dijo.

Por su parte, el aspirante morenista a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, quien también perdió su candidatura por orden del INE, se unió al plantón después de cinco días en caravana desde Morelia. Pidió a los consejeros electorales que honren los acuerdos que ha tomado el TEPJF, los cuales, dijo, consisten en que han regresado las candidaturas en Guerrero y Michoacán.