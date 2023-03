Fue un error no bombardear a los cárteles en México: congresista estadounidense

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- "Fue un error no bombardear a los cárteles de la droga en México", aseguró el representante republicano James Comer, en medio del debate que existe en Estados Unidos sobre cómo enfrentar a los narcos que trafican fentanilo a suelo estadounidense y tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de los cuales fueron asesinados.

Durante el programa "Fox and Friends", de la cadena Fox, Comer dijo que "una de las cosas que supimos después de la presidencia de [Donald] Trump es que había ordenado bombardear un par de laboratorios de fentanilo, laboratorios de metanfetamina cristalina, en México, justo al otro lado de la frontera, y por alguna razón los militares no lo hicieron. Creo que fue un error".

Fue el exsecretario de Defensa Mark Esper quien en un libro "Juramento Sagrado", sobre la presidencia Trump, aseguró que éste se planteó la posibilidad de lanzar misiles Patriot contra los laboratorios del narco en México, pero la idea fue desechada por los peligros que implicaba y el dilema para la relación con el gobierno mexicano.

Según Esper, Trump pensaba que podían lanzar el bombardeo y nunca confirmar que habían sido ellos.

En el programa, Comer se quejó por cómo la administración estadounidense está gestionando la seguridad en la frontera con México.

"Una de las cosas que el Comité de Supervisión ha aprendido sobre el gobierno mexicano durante su investigación sobre la seguridad fronteriza es que se reúnen con estos cárteles de la droga de la misma manera que Estados Unidos se reúne con la Cámara de Comercio o los sindicatos", dijo Comer. "Esto está mal, y Estados Unidos necesita revertir completamente su política contra México y tomar una postura firme contra todos los crímenes que se cometen en México".

Cuestionada sobre este tema, Anne Milgram, quien está al frente de la Agencia Antinarcóticos, dijo en CNN que "no hay duda que nuestra prioridad es derrotar a esos cárteles". Sin embargo, añadió que la estrategia consiste más bien en "mapearlos, investigar las redes enteras, para desmantelarlas y degradarlas. Creo que por ahí debemos empezar".