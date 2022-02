Fue "una respuesta sorpresiva", dice estudiante tras viralizarse

TOLUCA, Méx., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- "Mucho apoyo, éxito y una respuesta sorpresiva" es como califica Raúl Alejandro Miranda Ojeda, estudiante de séptimo semestre de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) la rifa de cuatro boletos de Coldplay para juntar los 81 mil pesos que necesita para pagar su estancia en Harvard Medical School.

La fecha límite para recaudar el dinero es el próximo 28 de febrero, la rifa consta de 500 boletos, cada uno con un costo de 150 pesos, ya ha logrado vender 280.

En entrevista para EL UNIVERSAL, dijo que ha recibido depósitos de ayuda y todo lo atribuye a la difusión que hicieron los medios de comunicación sobre su meta, pues necesita 4 mil dólares para poder cumplir el sueño de ir a Cambridge, Massachusetts.

Reconoció que cuando hizo la solicitud para realizar su estancia sabía sobre el monto que necesitaría, por lo que no es este recurso que está recaudando con lo que sostendría su presencia en la institución.

"Incluso mis papás vendieron sus bienes, yo anteriormente me encontraba estable económicamente hablando, pero ciertas cosas se complicaron con la pandemia, y fue como resultó en un esfuerzo extra poder irme y estudiar", afirmó.

Dijo que es un sacrificio, pues si bien al registrarse e inscribirse proyectó sus gastos, pero en principio no supo si sería aceptado, de modo que al ser recibido los precios se elevaron, pero nadie le soltó la mano, dijo, tanto amigos como familia sumaron esfuerzos para ayudarle.

"Es un curso, una estancia, no todos pueden acceder a ello. Por ejemplo, creo que tuvo mucho que ver el haberme involucrado en la investigación, sobre todo en neurociencias, que fue lo que genera interés con los proyectos que realizan en los laboratorios. Regularmente lo promocionan para médicos o personas ya graduadas, no para estudiantes, pero aún así decidí aplicar y en diciembre me informaron que me aceptaron", afirmó.



Dispuesto a sacrificar concierto por meta en Harvard

Reiteró que está cambiando un sueño por otro, pues ir al concierto de la banda británica era una aventura para la que ahorró por mucho tiempo, pero fue seleccionado para el curso en Harvard T.H. School of Public Health y ahora está dispuesto a rifar sus entradas, para poder ir a la escuela.

"Soy fan de Coldplay y me hubiera encantado ir al concierto con mi familia, pero me veo en la necesidad de realizar esta dinámica para alcanzar la meta para lograr mis estudios", dijo.

A la par, imparte asesorías a los alumnos de primeros semestres para recaudar más dinero, pero no supera los 15 mil pesos.

El concierto será el próximo 3 de abril, la dinámica consiste en rifar 4 boletos para el evento que se llevará a cabo en el Foro Sol en la Ciudad de México.

Los interesados deberán depositar los 150 pesos para participar pueden hacerlo al número de cuenta 989676920015 o CLABEBanRegio 058597000019348548.

Al realizar el pago tienen que ingresar el comprobante de pago junto con sus datos en el siguiente link: https://forms.gle/Di3tn1yPqpbqPYbV9.ñ