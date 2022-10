Fuera de peligro maestra atacada con cuchillo por alumno de 11 años

A-AA+

CHIMALHUACÁN, Méx., octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Las lesiones que sufrió la maestra de una escuela secundaria del municipio mexiquense de Chimalhuacán, que fue atacada con un arma punzocortante por uno de sus alumnos, no ponen en riesgo su vida, confirmó el certificado médico que le practicaron.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las heridas que tardan en sanar hasta 15 días no ameritaron hospitalización de la mentora.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes consignó que la profesora de Tecnología del plantel Ignacio López Rayón, ubicada en la calle Vicente Guerrero, en la colonia San Miguel Acuitlapilco, estaba en el salón de clases cuando se le acercó el estudiante de 11 años y 11 meses de edad.

"¿Le puedo realizar una pregunta?", le dijo y después la sujetó de forma intempestiva del cabello, encajándole un cuchillo de cocina en el pecho. Luego de que la atacó el menor de edad salió del aula a toda prisa.

La maestra fue auxiliada por otros integrantes del cuerpo docente de la escuela, quienes solicitaron la ayuda de los paramédicos de Protección Civil.

Después de los hechos la fiscalía mexiquense inició una indagatoria de oficio en la que interviene la Policía de Investigación para que efectúe las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de la agresión.

Además, solicitaron a la dirección de la secundaria que proporcione el expediente escolar del niño, quien no ha sido requerido por las autoridades ministeriales hasta ahora.

Cuando sea integrada la carpeta de investigación será remitida a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que se le brinde asistencia social al menor de edad, como lo establece el artículo 18 constitucional, por no ser sujeto del sistema integral de justicia para adolescentes.

La Preceptoría Juvenil de Chimalhuacán ofrecerá atención sicológica al menor y a su papá, quienes aceptaron la ayuda de las autoridades.

"En este caso el niño tiene 11 años de edad con 11 meses, para salvaguardar sus derechos. Nosotros aquí le armamos un expediente para darle la atención que necesita por esta conducta antisocial que tuvo.

Se le dio el ingreso a la preceptoría, se realiza una serie de entrevistas y pruebas por el grupo interdisciplinario, el cual es integrado por cuatro vocales, una vocal de trabajo social, medicina, psicología y pedagogía, al hacer estás entrevistas con el niño y dar un punto de opinión en qué se está fallando, el por qué tuvo este tipo de conducta", explicó Cándida Meza, titular de la Preceptoria Juvenil de Chimalhuacán.

Los padres de familia exigieron a las autoridades de la secundaria que tienen que revisar las mochilas a los alumnos para evitar que lleven alguna arma y se presente una desgracia entre la comunidad escolar.

Las clases continuaron de manera normal luego de la agresión que sufrió la maestra en el plantel localizado en San Miguel Acuitlapilco, comunidad ubicada en la parte baja del municipio.