Fueron 15 maletas de dinero en sobornos de Odebrecht, según declaración de Caraveo: Reforma

Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado que apareció el pasado mes de agosto en un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), confesó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, reveló hoy el periódico Reforma.

De acuerdo con el medio, quien tuvo acceso a la declaración del militante del Partido Acción Nacional (PAN), éste habría detallado hace dos meses ante las autoridades que el dinero fue recibido "por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas".

"´José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo´, declaró, ´ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado", relató el exfuncionario, según escribe el periodista Abel Barajas.

Asimismo, Caraveo Opengo explicó que al salir de la Cámara Alta se dirigían a Montes Urales 425, ubicado en las Lomas de Chapultepec, para realizar las entregas del dinero, tal como lo había denunciado Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, el pasado 11 de agosto, cuando acusó que se entregaron sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética impulsada en el Gobierno peñista.

Una vez en el sitio, agregó, "Francisco Olascoaga [jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex] ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica".

En la declaración de Jesús Caraveo Opengo, precisó Reforma, se constata que la primera entrega de dinero se llevó a cabo a finales de 2013, luego de que el entonces Senador Jorge Luis Lavalle Maury le diera la instrucción de recoger "unos expedientes que él tenía que revisar", pero alguien lo debía llamar.

Según lo publicado este miércoles por el periódico de circulación nacional, José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, fue quien le habló al panista y le dijo en qué parte se verían. En el sitio acordado ya lo esperaba una Suburban oscura, a la que subió.

"Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos", se lee en la denuncia.

Posteriormente, Caraveo le habló al legislador, quien sólo le pidió entregarle la maleta. Sin embargo, cuando lo vio para hacerlo, le habría reclamado que lo hubiera mandado a recoger el dinero.

"Él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal, que estuviera tranquilo, ya que le estaban devolviendo un préstamo y yo me molesté y me retiré de su oficina, aclarando que en esa ocasión no supe o no recuerdo el monto total que contenía la maleta", comentó en los documentos que revisó Reforma.

EL VIDEO DONDE RECIBE FAJOS DE BILLETES

Un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó bolsas de dinero en efectivo a Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, según un video difundido el pasado 17 de agosto en redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas en un canal de YouTube a nombre de Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La grabación de poco más de cuatro minutos de duración fue publicada hace 19 horas con el título de "EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)". En la descripción se lee lo siguiente: "Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex".

Durante la reproducción, se observa también a Guillermo Gutiérrez, quien trabaja actualmente con el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que fue Senador del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con el clip, estos dos personajes aparecen mientras cuentan fajos de billetes de 200 y 500 pesos al interior de una oficina. El dinero se encuentra empaquetado en bolsas de plástico transparente sobre un escritorio, donde también hay una serie de maletas de color negro abiertas.

La mayoría del tiempo sólo se escuchan las voces de los participantes de fondo, ya que la cámara apunta en contadas ocasiones a sus rostros de forma directa o al dinero.

"¿Son doce en total?", pregunta Caraveo mientras él y Gutiérrez guardan las bolsas con billetes en maletas, aunque la voz de la persona que graba las imágenes está alterada con un programa de edición.

A continuación, la transcripción de la conversación del video:

— ¿Son 10 así no?

—Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

—¿Son 200?

—Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno.

—Son 12 en total —, dice la persona que hace entrega del dinero.

—Sí, uno y medio y uno y medio, son de 250, 500 y 500 son uno, uno 500; son 500, uno de dos 50, dos de 100 y uno de 50.

—¿Está sellado no?

—Ajá, entonces es 500 uno, uno 250, y 250, y uno 500.

—Ese sí viene completo, 500 uno y uno 500 son seis, tres y nueve. Acá 500 y 500 es uno. Ahí van 10, todos son de 200, 200 mil pesos.

—Dos, cuatro, seis, ocho, diez que es uno; dos, cuatro, seis, ocho y diez; ya van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... No es cierto.