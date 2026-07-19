Fui a la montaña y me caí: Noroña

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña informó que se fracturó la muñeca luego de caer durante una caminata por la montaña en Tepoztlán, Morelos, municipio donde se encuentra su casa valuada en 12 millones de pesos.

Por medio de redes sociales, el morenista compartió una fotografía con la muñeca enyesada y un TikTok donde cuenta cómo fue el accidente cuando pasaba por el lecho de un río. Tras el percance, el legislador acudió al hospital general de Zona número 1 de Cuernavaca, que forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El accidente ocurrió el viernes 17 de julio y fue reportado por Fernández Noroña a las 3:30 horas a través de su cuenta de X. En su mensaje escribió: "Fui a la montaña, me caí y me hice daño. Voy saliendo del @tu_imss. Me rompí la muñeca, la tendré enyesada mes y medio". Más tarde, a las 4:15 horas, el morenista compartió su agradecimiento al personal del IMSS que lo atendió en un hospital de Cuernavaca, ubicado en el estado de Morelos.

"Quiero agradecer al personal del @Tu_IMSS en el hospital general de Zona número 1 de Cuernavaca.

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Su directora Citlalli, la traumatóloga Estefania, el personal de rayos X, el personal médico, los vigilantes, muchísimas gracias por su atención", destacó.

Más tarde, en su cuenta de TikTok, Gerardo Fernández Noroña contó cómo había ocurrido el accidente:

"Fui a caminar a la montaña, hicimos una caminata complicada, complicada, pero ya venía en una zona que conozco muy bien, yo creo que venía cansado, pasé un lecho seco de un río todo pedregoso, me tropecé, no supe ni cómo. Caí de bruces, alcancé a meter la mano, me di un golpazo en las costillas y en el pecho. Pensé inclusive que me había roto la costilla porque me gritó Emma ´¿estás bien?´, no, le dije, o sea no podía respirar, ya ella me ayudó a voltearme boca arriba. Me dolía mucho la muñeca, pero pensé que solo había sido por todo el peso y todo, todavía llegué a bañarme, estaba dudando si ir al hospital", expresó.