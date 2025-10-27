logo pulso
Funcionaria admite en show de Franco Escamilla no saber cuáles son sus funciones

Las declaraciones de Natalia Montaño Ruelas durante el espectáculo de Franco Escamilla generan revuelo en redes sociales.

Por El Universal

Octubre 27, 2025 03:00 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Natalia Montaño Ruelas, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, se hizo viral en redes sociales debido a que durante un espectáculo del comediante Franco Escamilla confesó que no sabe qué hace en su encargo además de "pasársela bien".

Durante su show "1995" en Tepic, el pasado 27 de septiembre de 2025, el standupero interactuó con la funcionaria, de 30 años, quien entre risas dijo que en su encargo en el Ayuntamiento "me la paso bien".

Al preguntarle su descripción laboral, Ruelas compartió que toma mucho y que se la pasa "comiendo, cenando y desayunando". Además, confesó que no sabía qué decía su gafete de trabajo.

"No creo que tu descripción laboral diga: 'Natalia, se la pasa de puta madre'", bromeó Escamilla.

Tras una serie de críticas, Montaño Ruelas respondió este domingo en sus cuentas oficiales a "los sentidos y atacantes" que a un show de comedia "se va a relajarse".

"En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio", escribió en su cuenta oficial, acompañada de una fotografía abrazando a Franco Escamilla después de la pasada presentación en Nayarit.

Natalia Montaño es familiar de Ramón Ruelas, político del Partido Verde que buscaba ser la opción del oficialismo como candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta quien, al final, se sumó al equipo de Luis Ernesto Munguía.

