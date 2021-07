Fundación Jenkins advierte que recurriría a la SCJN por caso UDLAP

La Fundación Mary Street Jenkins seguirá defendiendo a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en los juzgados federales y podría recurrir incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo informó Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación, quien subrayó que están haciendo todo lo que está a su alcance para continuar el litigio, pues aseguró que les asiste la razón y tienen las pruebas que lo sustenta.

En entrevista con EL UNIVERSAL Puebla, indicó que su defensa está encaminada en hacer del conocimiento al Poder Judicial de la Federación que han violentado decisiones de jueces federales.

Durante su visita a Puebla, mencionó que la Fundación tiene confianza en las instituciones, y supone -sin conceder- que la instrucción de un juez federal para irrumpir al interior de la UDLAP, se hizo desconociendo el documento de mayo del 2018, en el que se señala que los miembros de la familia Jenkins de Landa fueron absueltos de cualquier delito y, por lo tanto, no hubo ejercicio de la acción penal.

Aseguró que la Junta de Vigilancia de las Instituciones de Beneficencia Privada, dependiente del gobierno del estado, también violentó dos suspensiones definitivas.

En ese sentido, destacó que no debió desplazarse al patronato legalmente constituido por Margarita Jenkins de Landa ni tomar posesión de la UDLAP violando todo estatuto.

Enrique Rodríguez calificó como espurio al nuevo patronato, pues consideró que ha cometido acciones ilegítimas al interior de la UDLAP.

Subrayó que muchas mentiras repetidas varias veces no se van a convertir en verdad, "y el gobernador ha lanzado muchas acusaciones ligeras que han lastimado no solo a la Fundación y a la UDLAP, sino también a la esfera personal de los integrantes de la familia Jenkins de Landa, lo que es inadmisible".

Una mentira que se repite de manera reiterada -dijo- es la afirmación sobre los 750 millones de dólares que salieron de las arcas de la UDLAP y que supuestamente están en paraísos fiscales.

El vocero de la Fundación también desmintió que haya un fraude por el cual la familia Jenkins de Landa o miembros de los patronatos de las fundaciones que encabeza, sean perseguidos.

¿La Fundación Mary Street Jenkins ya tuvo un acercamiento con el gobernador Miguel Barbosa Huerta?

"Si se respeta el estado de derecho, la legalidad y se reconocen los atropellos, creo que habrá condiciones de diálogo. Pero atropellando la ley, utilizando la violencia, intimidando y diciendo mentiras es muy difícil apelar al diálogo, eso es incongruente. El gobernador está cometiendo un grave error al generar este embate inadmisible contra una institución de excelencia como lo es la UDLAP, lo que ha despertado indignación a nivel nacional. La ANUIES, la asociación que agrupa las instituciones más importantes de educación superior en México, ha manifestado su solidaridad respecto a estas situaciones ilegales".

Enrique Rodríguez agregó que tampoco es cierto que la Fundación Jenkins hizo reformas ilegales a los estatutos de la UDLAP en el 2014, razón por la que el nuevo patronato de la universidad argumenta que fue legal el nombramiento del rector interino Armando Ríos Piter.

¿Qué opinión tiene sobre el nombramiento de Armado Ríos Piter como rector de la UDLAP?

"La Fundación Jenkins desconoce categóricamente al rector interino Armado Ríos Piter, el único que sigue siendo rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es el doctor Luis Ernesto Derbez. Estamos en un escenario de falsedades que no pueden validarse con simples declaraciones y con saliva. Aquí hay pruebas de toda esta campaña que tiene como objetivo apoderarse de la UDLAP de una forma atropellada, ilegal, sin derecho".

¿Cuál es el mensaje a la comunidad universitaria?

"Intentan apropiarse indebidamente del patrimonio privado que pertenece a la Fundación Mary Street Jenkins y en este paquete está incluida la UDLAP, que históricamente se ha beneficiado de la generosidad de la fundación, que la ha hecho de excelencia, la ha respaldado, que le ha dado un campus de primer mundo en Cholula".