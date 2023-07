Gálvez alista denuncia ante FGR por filtración de datos personales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, por la filtración de los datos personales al revelar los contratos privados de sus empresas.

"Estoy denunciando al presidente de la República, al secretario de Hacienda y al titular de la UIF por la filtración de datos personales.

"Conmigo lo que quieran, cuando quieran y como quieran, porque yo soy una mujer valiente que sabe que no tiene cola que le pisen. ¿Por qué se meten con mis clientes?, ¿por qué filtran los RFC de mis clientes?, eso es un delito y es una violación al Código Fiscal, mañana pueden tomar a cualquier empresario que está aquí, que les caiga gordo y hacer pública la información de cualquier empresa", advirtió.

"Como no me encontraron dinero mal habido durante la administración pública, ahora se van contra mi vida empresarial, estoy sometida a una auditoría voluntaria en el SAT, es por ahí, entonces el presidente claro que ha usado a la UIF, claro que ha usado el SAT para irse contra mí, pero se va a topar con pared", remarcó.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, retó al mandatario a que se atreva a presentar "una sola prueba de lo que ha dicho, pero no se va a atrever porque no la tiene, porque no tengo un ilícito, no tengo como jefa delegacional una obra mal otorgada, al contrario, demolí 15 inmuebles porque violaban el uso de suelo".

Xóchitl Gálvez afirmó que López Obrador está enojado con ella porque no aceptó sumarse a su gabinete en 2018. "El presidente en 2017 y 2018 me mandó a Andy (López Beltrán) a mi casa y fue Claudia Sheinbaum a mi casa a invitarme a que fuera senadora o integrante del gabinete de Morena. El enojo del presidente es que no acepté y en ese entonces no creían que yo era parte de la oligarquía, no creían que yo era una mujer corrupta", subrayó.

Dijo que el presidente es un hombre malagradecido porque "lo ayudé a electrificar comunidades chontales de Tabasco, reasignamos 60 millones de pesos adicionales, porque él me habló como jefe de gobierno por el teléfono rojo. (...) Al presidente lo defendí en el desafuero de Fox, públicamente lo defendí, al presidente lo recibí en mi tierra, aún con el enojo de Fox".

La senadora, quien se definió de centro izquierda, señaló que no sabe si va a ser candidata, pero "la cosa se puso buena, estaba aburrida, estaba de hueva, está buena la contienda y se va a poner más buena porque realmente vamos a poder contrastar ideas. A mí no se me ha caído un Metro, eso sí se lo digo, y los de enfrente son responsables de la vida de 26 personas fallecidas" en la Línea 12.