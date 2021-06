Gana exfuncionario contratos en gobierno

Juan Manuel Aragón Vázquez, exdirector general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de Coyoacán —durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno y de María Rojo como delegada de Coyoacán— despegó, tras dejar las oficinas de gobierno, una carrera empresarial por la cual ha obtenido decenas de contratos millonarios con gobiernos de la Ciudad de México y Morelos a través de la empresa de servicios Accuracy IT Consulting S.A de C.V.

En los últimos cinco años, Accuracy IT Consulting ha recibido decenas contratos, parte de ellos por adjudicación directa, por cientos de millones de pesos en rubros que van desde "servicios de mantenimiento preventivo" del C5 de la CDMX —por el cual recibieron 133 millones de pesos en 2016—, hasta 16 millones de pesos por realizar "trabajos" (no especificados en el contrato) en el edificio 2B de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El último contrato que Accuracy IT Consulting ganó y del cual se tiene registro público por 97 millones 999 mil pesos, le fue otorgado el 30 de abril del 2021 por parte del C5 de la Ciudad de México, que dirige Juan Manuel García Ortegón, para la renovación del sistema de altavoces del centro de comando.

De acuerdo con una solicitud de transparencia, García Ortegón ya había otorgado al menos un contrato el 31 de diciembre de 2018 a la empresa de Aragón Vázquez por 144 millones de pesos para "mantenimiento preventivo y correctivo" en el C5 con vigencia del día siguiente y durante tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Accuracy IT Consulting llevaba "racha" en el gobierno anterior de Miguel Ángel Mancera: en sólo dos años, entre 2016 y 2018, recibió contratos por 15 conceptos de servicio diferentes, aunque uno fue otorgado el último día de diciembre de 2018 ya en la actual administración, bajo la firma de García Ortegón.

Edgar Isaac Aragón Vázquez, hermano del exfuncionario de Coyoacán, es quien firma como representante legal en los últimos contratos, aunque durante la administración de Mancera lo hizo directamente Juan Manuel.

No es la única empresa de Juan Manuel Aragón Vázquez. El exservidor público aparece en documentos contractuales como administrador único de Grupo de Técnicas de Estudio para la Construcción S.A. de C.V.