Gana Presidente $240 menos en 2020, según declaración

El presidente Andrés Manuel López Obrador actualizó este viernes su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, en donde informó que el año pasado obtuvo un ingreso neto por su cargo como titular del Ejecutivo federal por un millón 567 mil 400 pesos, 240 pesos menos que el año pasado.

En la plataforma DeclaraNet, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se detalla que en su declaración de 2020, el Titular del Ejecutivo federal reportó un millón 567 mil 640 pesos.

En el portal detalló que posee dos cuentas bancarias en Banorte y Afirme, y que su afore se encuentra en PensionISSSTE. Los montos, al ser datos personales confidenciales, no aparecen detallados en esta versión pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que no tuvo ninguna otra entrada de ingreso más que el salario que recibe por su cargo, el cual es de 111 mil 933 pesos mensuales netos; el salario bruto de López Obrador es de 161 mil 56 pesos.

El Mandatario aseguró no ser dueño de ningún automóvil, así como tampoco de ningún bien inmueble, y puso como su domicilio Plaza de la Constitución, sin número, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Sánchez Cordero reporta casi 10 mdp

En la declaración patrimonial y de conflicto de intereses de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó ingresos en 2020 por casi 10 millones de pesos.

La secretaria de Estado detalló que por su cargo como secretaria obtuvo un millón 551 mil 387 pesos; por su pensión como ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 2 millones 621 mil 640; por fondos de inversión un millón 130 mil 622 y en el rubro "otros" indicó que recibió 4 millones 438 mil 841 pesos.

Mientras que Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó un ingreso anual neto de un millón 844 mil 723 pesos.

En su declaración, el funcionario federal detalló que por su cargo al frente del Seguro Social obtuvo un millón 511 mil 723 pesos, 200 mil por un automóvil que vendió y 133 mil pesos por una donación que, aseguró, recibió de sus padres.

El pasado 1 de mayo inició el periodo para que todos los servidores públicos de la administración pública federal cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.

Para cumplir con esta rendición de cuentas, cuyo plazo vence el próximo 31 de mayo, todos los funcionarios del ámbito federal deben visitar la plataforma de DeclaraNet para ingresar su información.