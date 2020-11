Gándara Camou, "el gallo" del PRI en Sonora

Ernesto Gándara Camou, el elemento más fuerte que tiene el PRI Sonora para competir por la gubernatura del estado, tras 44 años de militancia anunció que renunciará este 5 de noviembre al partido.

El aspirante a la candidatura al gobierno del estado buscará abanderar una alianza para enfrentar a Alfonso Durazo de Morena en los comicios del 6 de junio del 2021.

El abogado de profesión, con el PRI logró ser alcalde de Hermosillo (2006-2009), senador de la República (2012-2018).

Tuvo cargos importantes en el gobierno federal entre ellos Coordinador de giras presidenciales de tres expresidentes de la República (1983-1991).

Fue Secretario Técnico del Consejo Político Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (2016-2018) y Secretaría de Asuntos Internacionales del CEN.

En una carta argumentó su renuncia a la militancia priista donde refiere que Sonora reclama una alianza de liderazgos, organizaciones civiles y familias enteras, no solo de partidos.

"Nuestro Estado urge a una gran alianza ciudadana, como grande es Sonora, como grande es su gente, como grande es el reto que tenemos enfrente".

Por ello, presentará la renuncia a su condición de militante del PRI, continuando como simpatizante ciudadano.

"Lo hago desde un análisis muy profundo, desde una convicción de respeto a todas y todos los compañeros que han aportado en nuestro andar, enseñanzas, esfuerzos y compromisos colectivos".

Mi decisión busca permitir que nuestro proyecto por Sonora tenga la amplitud de expresiones sociales que se requieren para lograr juntos un gran proyecto ciudadano, externó.

Aclaró que su renuncia no es ruptura, no irá a otro partido. "No me alejo del PRI, me acerco a la construcción de un proyecto ciudadano donde cabemos todos, me acerco a la integración de un sólido proyecto de gobierno que le dé sentido al crecimiento de Sonora".

Agregó que esta "es la oportunidad de consolidar una gran propuesta con los liderazgos civiles y con los militantes de otros partidos que privilegien el mejor proyecto que podemos formar juntos: Sonora".

Por estas razones he decidido participar una nueva propuesta para Sonora, que no sea de un solo partido; tiene que ser algo más amplio, incluyente, con destino y con rumbo, reafirmó.