Garantizar la paz, una tarea que involucra a todos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que garantizar la paz y la tranquilidad en el país es una tarea que involucra a todos los mexicanos y que va más allá de las banderas partidistas, por lo que no es con acciones de partidos como se sacará adelante al país.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esa comunidad y acompañado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, López Obrador manifestó que cada quien puede tener su partido, pero el interés nacional está por encima de los intereses personales.

"Me da mucho gusto estar con ustedes en este propósito de garantizar en Romita, en Guanajuato, en el país, la paz y la tranquilidad. Esta tarea nos involucra a todos, va más allá de las banderías partidistas, todos tenemos que ayudar para garantizar la paz y la tranquilidad.

"No es con acciones partidarias como vamos a sacar adelante al país, ya lo sabemos. Partido significa una parte, gobierno es todo. Cada quien puede tener su partido, pero el interés nacional está por encima de los intereses personales, los intereses de grupo, los intereses partidistas. México, la patria, es primero".