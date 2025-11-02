García Harfuch: Agresor de alcalde de Uruapan falleció en el lugar
Tras un evento público en Uruapan, el agresor del alcalde falleció al ser neutralizado por elementos de seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este sábado, alrededor de las 8:10 de la noche, al concluir un evento público en el centro de Uruapan, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó siete detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal Carlos Manzo, por lo que fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida más tarde.
En el lugar, el agresor fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta calibre 9 mm, así como los siete casquillos percutidos que corresponden al arma de fuego.
En este ataque, también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.
El sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad.
García Harfuch dijo que de acuerdo con las primeras indagatorias se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.
