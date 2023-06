García Harfuch ofrece disculpa pública a joven por detención indebida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció una disculpa pública a Gustavo Fabián por la actuación incorrecta de cinco policías capitalinos que lo detuvieron por su presunta responsabilidad en el homicidio y tentativa de homicidio contra dos personas en un funeral en el panteón San Isidro, en la alcaldía Azcapotzalco.

"Como secretario de Seguridad Ciudadana y el responsable de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecer una disculpa pública, por la actuación incorrecta de algunos elementos de la corporación".

Esta tarde, la Fiscalía capitalina informó del sobreseimiento de la causa penal contra Gustavo y la detención y prisión preventiva a los cinco uniformados.

Así, el jefe de la policía, en un mensaje grabado y difundido en redes sociales, aseguró que el joven fue víctima de una detención indebida ocurrida el pasado 2 de mayo.

Indicó que en la Ciudad de México se ha luchado para acabar contra la impunidad en todos los niveles y por ello, confirmó que el sábado pasado se giraron las órdenes de aprehensión contra los policías involucrados, pues en la investigación se determinó la inocencia de Gustavo Fabián.

Destacó que esto fue producto de "Una investigación interna de la propia policía de la Ciudad de México y también la propia policía, es quien ha procedido con la detención inmediata de los oficiales implicados, así como su mando y el director del sector", expuso.

Sostuvo que la policía está al servicio de todas y todos y su compromiso "es que estos hechos no vuelvan a ocurrir y bajo mi mando no vamos a encubrir ni tolerar ningún comportamiento inadecuado como ha sido la instrucción de inicio de la doctora Claudia Sheinbaum".

García Harfuch mencionó que la obligación es garantizar el cumplimiento de la ley con ética, profesionalismo y apegado a los derechos constitucionales.

"Agradezco a los padres de Gustavo Fabián haber aceptado reunirse conmigo y aceptar nuestras disculpas".

FGJ detuvo a cinco policías de la SSC por uso indebido de funciones

En menos de una semana, la Fiscalía Capitalina ha detenido a un total de 10 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en activo y acusados de malas praxis y uso indebido de funciones. A los que detuvieron a principios de mes, relacionados con el supuesto robo millonario de un cateo en la financiera Black Wall Street, se suman otros cinco que, a decir de la dependencia investigadora, detuvieron e imputaron a una persona de homicidio, cuando el detenido no cometió ningún delito.

Así y luego de revisar el caso, un juez de control determinó que el detenido y señalado por los policías capitalinos como el responsable de un homicidio no era y de inmediato le otorgó la libertad, al tiempo que ordenó la detención inmediata de los policías, los cuales, fueron detenidos también en las oficinas centrales de la SSC-CDMX; no opusieron resistencia y tampoco han recibido el respaldo de la corporación preventiva, abandonándolos a su suerte.

Según el expediente del caso, el imputado fue detenido el pasado 02 de mayo cerca del Panteón San Isidro, en la alcaldía Azcapotzalco. Ese día se registró una agresión a tiros contra los asistentes a un funeral, el saldo; un joven de 25 años sin vida y una mujer de 50 años, lesionada de gravedad, luego de eso, los policías preventivos, se llevó a cabo la búsqueda de los probables agresores.