"García Luna es un traidor de México", dice fiscalía de Nueva York

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Minutos después de que el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, fuera declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaban en la corte del Distrito Este de Nueva York, la fiscalía elogió a la justicia estadounidense y señaló al acusado como un "traidor" de México.

"García Luna, que una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, vivirá el resto de sus días teniendo que enfrentarse a la justicia. Vivirá el resto de sus días habiendo sido revelado como un traidor a su país y a los honestos de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga", dijo Breon Peace, fiscal del Distrito Este de Nueva York.

"Es inconcebible que el acusado traicionara su deber como secretario de Seguridad Pública al aceptar con avaricia millones de dólares en sobornos manchados con la sangre de las guerras de los cárteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México, a cambio de proteger a esos asesinos y traficantes a los que solemnemente juró investigar. El veredicto de hoy es una luz brillante para el Estado de Derecho, el bien sobre el mal, y la justicia sobre la injusticia para todos aquellos que han sufrido como resultado de los deplorables crímenes del acusado", agregó.

Anne Milgram, quien está a cargo de la Agencia Antidrogas (DEA), dijo que "la condena de hoy de Genaro García Luna demuestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que se dedican al narcotráfico y la violencia".

Subrayó que García Luna "recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proteger sus actividades de narcotráfico y facilitar la importación de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. Este caso reafirma la dedicación de la DEA a perseguir y llevar ante la justicia a quienes permiten al cártel criminal de Sinaloa inundar Estados Unidos con drogas mortales que están matando a estadounidenses a un ritmo sin precedentes. Esto debe enviar un mensaje claro —a todos los líderes políticos de todo el mundo

que comercian con posiciones de influencia para favorecer el crimen organizado transnacional— de que la DEA perseguirá sin descanso a las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense".

Por su parte, Ivan J. Arvelo, agente especial encargado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York, señaló que "las organizaciones criminales no pueden funcionar al nivel del cártel de drogas de Sinaloa sin el apoyo de políticos corruptos y funcionarios como Genaro García Luna, que les ayudan e instigan. García Luna, funcionario público de confianza, utilizó su cargo oficial para ayudar a este violento cártel de la droga a cambio de millones de dólares en sobornos".

Coincidió con el fiscal en que "García Luna no sólo traicionó su cargo, a su pueblo y a su país, sino que sus acciones facilitaron la importación de toneladas de drogas ilícitas en Estados Unidos. Los funcionarios corruptos como García Luna crean un entorno de trabajo peligroso para las fuerzas de seguridad estadounidenses, que a menudo comparten información sensible con el gobierno mexicano para detener el flujo de narcóticos peligrosos hacia Estados Unidos. La HSI, junto con nuestros socios policiales, perseguirá enérgicamente a individuos y organizaciones que tengan un impacto negativo en la seguridad nacional de Estados Unidos y en la seguridad de sus ciudadanos".

García Luna, de 54 años, fue declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.