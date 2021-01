"Gatell miente, no soy antivacunas; soy antivacunas patito y gansito"

La senadora panista, Lilly Téllez, acusó de mentiroso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que la llamó "antivacunas" por haber cuestionado por qué México compra la vacuna rusa la cual aún no cumple con todos los requisitos que exige la comunidad científica internacional.

Luego de recibir el respaldo de todos los legisladores panistas, es decir, senadoras, senadores y diputadas y diputados por los ataques que sufrió en redes sociales, la senadora Xóchitl Gálvez condenó las agresiones contra Lilly Téllez por cuestionar y preguntar a López-Gatell la adquisición de este fármaco y lo llamó "cobarde" porque no se atreve a acudir al Senado y dar la cara y contestar las preguntas que les ha hecho.

"Yo aquí sí estoy para condenar la artera agresión que nuestra compañera Lilly Téllez ha sufrido sólo por cuestionar, sólo por preguntar al señor Hugo López-Gatell y desde aquí le digo que es un cobarde que no se atreve a venir al Senado y dar la cara y podernos contestar estas preguntas que le hacemos en persona", aseguró Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Lilly Téllez dijo que no es "antivacunas", más bien, "soy antivacuna patito, soy antivacuna gansito".

"Yo estoy preguntando al gobierno por qué compran la vacuna rusa en esas condiciones y el gobierno, a través de López-Gatell me responde con una mentira, me responde diciendo que 'yo soy antivacunas', eso es falso. Soy antivacuna patito, soy antivacuna gansito, lo que estoy exigiendo es que a México se le dé una vacuna aprobada a nivel internacional por la comunidad científica internacional", dijo.