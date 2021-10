Gaviño asegura que no teme acudir a la FGJ por colapso de la L12

El exdirector general del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, aseguró que no está preocupado por la amenaza de ser denunciado penalmente por posible negligencia tras el colapso de la Línea 12 de este medio de transporte, como lo anunció el abogado Gabriel Regino García, representante legal de varios de los 10 ex funcionarios a quien citará la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

En conferencia, el actual diputado local y vicecoordinador del PRD sostuvo que estos señalamientos en su contra "sólo tienen como intención confundir a la opinión pública y, con ello, proteger políticamente al canciller Marcelo Ebrard. Lo que quiero es desenmascarar al hipócrita y fementido. Aunque estoy dispuesto a acudir ante la autoridad si soy requerido", enfatizó.

Sin embargo, comentó que le preocupa que exista "un sistema político que trata de meter cortinas de humo, para salvaguardar la reputación política de una persona. Están desesperados; Marcelo (Ebrard) está desesperado", aclaró.

Aunque destacó que en este tema de la Línea 12, su posición siempre ha sido técnica y profesional, no política hasta ahora, "pero si el abogado prosigue pretendiendo involucrarme, llegaré hasta las últimas consecuencias, aportando todos los argumentos para llegar a los responsables políticos más allá de sus defendidos", advirtió.

Cabe recordar que este lunes, el Colectivo por la Seguridad del Metro y el despacho Regino Abogados Penalistas, quienes defienden a Enrique Horcasitas, anunciaron que alistan denuncias contra Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño y Florencia Serranía, por omisiones en rehabilitación de la llamada "Línea Dorada".

Ante ello, Gaviño Ambriz detalló que el abogado Gabriel Regino García, lo acusa de dos cuestiones: la primera, una sobre carga en la vía elevada y, la segunda, por no realizar obras de rehabilitación tras el sismo del 2017, "pero ambas caen en falsedades y miente".

Destacó que cuenta con más de "un millón de documentos digitalizados", donde consta las obras de rehabilitación que mandó realizar en el 2017, a consecuencia del sismo de septiembre, por lo que, a su juicio, cumplió con su responsabilidad, "y muestra de ello es que durante mi administración no hubo ni un solo accidente grave, muerte o choque de trenes", acotó.

Empero, al ser señalado por el abogado Regino García, de que lo demandará, advirtió que "llegaré hasta las últimas consecuencias; agotaré todos los argumentos para llegar a los responsables político más allá de sus defendidos. Lo que nos debe importar a todas y todos, es la verdad y desenmascarar al hipócrita y fementido", puntualizó.

Recordó que no llevo a cabo sobrecargo de vía elevado, "porque la administración del Metro, ni en mi administración, ni en ninguna otra, realizó sobrecarga, en atención a que fue la Secretaría de Obras la que realizó los trabajos de rehabilitación, aunque solo realizaron cambio de rieles y durmientes que no implican peso adicional", dijo.

Añadió que su administración –que fue de junio de 2015 a febrero de 2018--, tras el sismo del 2017 mandó realizar un dictamen con la empresa Colinas de Buen, en el que detectaron daños en la columna 69 y las curvas 11 y 12.

"Se llevaron a cabo todos los trabajos sugeridos por Colinas de Buen, a cargo y costa de las empresas constructoras y supervisadas por las propias empresas del sistema de transporte colectivo. Participaron también las supervisoras que realizaron la construcción original. No hubo ninguna tarea de reforzamiento que quedara pendiente. Ninguna tarea quedó pendiente", resaltó.

Aprovecho para dejar en claro que Gabriel Regino, "dice que él tiene un dictamen, que nadie conoce, por cierto, en el que afirma que la obra está bien. No. La obra no está bien como se demostró y probó en el 17. Afloró un problema grave de construcción y de origen en la columna 69, revisamos todas las columnas, no había otro defecto", insistió.

Por ello, ante los medios de comunicación, Gaviño Ambriz reiteró que "rechazamos cualquier pretensión de cortinas de humo que distraiga a la opinión pública de la causa raíz del desplome que costó la vida a 26 personas y dejando una gran cantidad de heridos", enfatizó.