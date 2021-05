GCDMX niega subejercicio en presupuesto del Metro durante 2020

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no tuvo un subejercicio en el 2020, ya que el presupuesto global aprobado fue de 15 mil 652.7 millones de pesos pero por la emergencia sanitaria del coronavirus fue modificado a 14 mil 290.5 millones de pesos.

"Se ha dicho que el Metro presenta un subejercicio en el 2020, esto no es correcto. El ejercicio del 2020 son 14 mil 290 millones de pesos, que es exactamente igual al presupuesto modificado. La diferencia que se da contra el original es que transportamos 40 % menos de pasajeros; por lo tanto, los ingresos de tarifa ligados a esta transportación se redujeron", explicó la secretaria de Administración y Finanzas de Ciudad de México, Luz Elena González Escobar.

Agregó que la modificación del presupuesto del año pasado fue porque no transportaron el número de pasajeros estimados por la pandemia, por lo que hubo un presupuesto modificado de 14 mil 290.5 millones de pesos.

Añadió que el presupuesto del Metro se integra por una proyección que hace el STC sobre el número de pasajeros que va a transportar en el año y esto se traduce en los ingresos que por tarifa se va a tener de esos pasajeros; por otro lado el presupuesto que el gobierno de la ciudad proporciona al sistema.

Hoy jueves, EL UNIVERSAL publicó que en la Cuenta Pública 2020 que entregó la Secretaría de Administración y Finanzas al Congreso de la Ciudad de México se muestra el estado presupuestario del Metro que firma la directora de este organismo, Florencia Serranía, donde menciona el presupuesto de 14 mil 878 millones 366 mil 537 pesos que tuvo el STC para el 2020, ejercieron 14 mil 290 millones 510 mil 604 pesos, y el subejercicio fue de 587 millones 855 mil 933 pesos.

El 67.3% del subejercicio correspondió a materiales y suministros; mientras que un año antes (2019) el subejercicio fue de 823.3 millones de pesos y 61% pertenecen al mismo rubro de materiales y suministros.