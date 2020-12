GCDMX reconoce demanda de tanques de oxígeno, pero garantiza abasto

No hay falta de tanques de oxígeno ante el incremento de hospitalizados, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien añadió que el gobierno capitalino evalúa la posibilidad de contratar el servicio para los pacientes con Covid-19 que bajo tratamiento en sus domicilios.

"No hay falta de tanques. Nosotros estamos viendo la posibilidad de contratar, desde el gobierno de la Ciudad, estamos revisándolo. Son dos proveedores, principalmente de tanques de oxígeno. También hay la posibilidad de concentradores, toman a través de un proceso químico el oxígeno de la atmósfera, pero se está revolviendo", afirmó la mandataria.

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo reconoció que sí hay mayor demanda de tanques de oxígeno, pero aseveró que el abasto está garantizado por ser la Zona Metropolitana del Valle de México.

"Que no haya pánico, no haya problema porque lo estamos resolviendo", pidió.

"No hay escasez, solamente subió mucho la demanda y las empresas están ajustando su oferta y estamos viendo de qué manera se pueden brindar desde los propios hospitales de la Ciudad; el IMSS ya tiene este servicio desde hace tiempo y estamos viendo para que la Ciudad también lo pueda tener para las personas que no requieran hospitalización, pero con un tanque puedan resolver el momento difícil de la enfermedad. No tiene que haber una alarma de que no va haber tanques de oxígeno", reiteró.