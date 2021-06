Gente entiende que estas cosas suceden: AMLO sobre L12

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que tras las elecciones del domingo 6 de junio, los malos resultados de Morena en la Ciudad de México se debieron a que la gente "de clase media" fue víctima de un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral y tóxico contra su gobierno, además que "la gente humilde, trabajadora, buena" entiende que suceden cosas como el colapso del Metro Olivos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador declaró: "En el caso de la línea del Metro, los más afectados Iztapalapa y Tláhuac, gente humilde, trabajadora, buena, entiende que estas cosas suceden, y ahí no impacta, política electoralmente, sin embargo en las colonias de clase media, media alta, ahí sí".

Asimismo, el Presidente acusó que en la Ciudad de México, los ciudadanos, al igual que en la elección de 2006, estuvieron bajo un "bombardeo" mediático e incluso exhibió un audio donde se pidió a los capitalinos que no votaran por Morena en la elección del domingo pasado.

"Aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral, tóxico, porque siempre pongo el ejemplo de que viene alguien en su automóvil y hablan mal de nosotros, los conductores o los expertos, le cambian y es lo mismo".

"Por eso le agradezco mucho a la gente que (salieron a votar) aún con esta campaña perversa donde se unieron todos, no los voy a mencionar, pero de sectores, todos, en el caso de lo político partidista, todos, hasta me produce un poco de orgullo, que lo que sostuve hace muchos años es ya una realidad porque se quitaron las máscaras, porque engañaban que eran distintos", agregó.