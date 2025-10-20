logo pulso
Gerardo Fernández Noroña pedirá licencia en el Senado

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anuncia que solicitará licencia temporal como legislador

Por El Universal

Octubre 20, 2025 09:18 p.m.
Gerardo Fernández Noroña pedirá licencia en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció en su videocharla para redes sociales que pedirá licencia de su cargo como legislador.

"Es necesario, de veras. Es necesario, es temporal, es importante la tarea, muy, muy, muy, muy importante. Demasiado, demasiado", expresó el legislador morenista.

Detalló que su tarea "no es compatible" con la Cámara de Senadores, por lo que tendrá que dejar su actual encargo.

Sin embargo, aseguró que los medios de comunicación y la oposición "van a seguir golpeando", por lo que pidió a sus seguidores que "de eso no se preocupen".

El expresidente de la Cámara Alta no informó los motivos de su licencia y se limitó a decir que "será por un tiempo (...), tengo cosas que hacer".

Fernández Noroña comentó que este martes 21 de octubre dará a conocer a los medios de comunicación las razones de su próxima ausencia.

"El próximo 24, es jueves 24, a partir del jueves 24, voy a pedir licencia en mi condición de senador de la República. Han estado especulando, porque casi se me fue la boca la semana pasada", expresó en su video charla en redes sociales.

