Gertz jamás me llamó para caso de Alejandra Cuevas: Godoy

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, respondió sobre la actuación de la Fiscalía General de Justicia capitalina en el caso de Alejandra Morales, cuñada del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

La Fiscalía capitalina fue el órgano que llevó el proceso penal de Alejandra Cuevas, quien junto con su madre Laura Morán, estuvo acusada de la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal de la República.

El lunes y por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar inmediatamente a Alejandra Cuevas, acusada de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Los ministros coincidieron en que no existen elementos de prueba para acreditar que Alejandra Cuevas participó en un descuido para provocar la muerte de quien fue pareja de su madre, Laura Morán, durante más de 40 años.

Tras ordenar la cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán, la SCJN ordenó notificar por los medios más rápidos posibles a las autoridades capitalinas para que Alejandra fuera liberada, lo que ya ocurrió.

Ahora, es la fiscal Ernestina Godoy quien explica lo que pasó. Entrevistada por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la funcionaria aseguró que no inventaron un delito, pues se encuentra en la doctrina.

-¿Inventaron un delito?, le preguntó Ciro Gómez Leyva.

-No porque está en la doctrina, respondió Godoy.

Además, Godoy rechazó que Gertz la llamara para influir en el caso en contra de su cuñada y su hija.

"He hablado con el doctor Gertz para asuntos muy puntuales, por ejemplo para el proceso de extradición Mauricio Toledo, creo que ni el fiscal sería capaz de pedirme una cosa así, ni yo estaría dispuesta a hacer un favor de esa manera", afirmó.