CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Los hijos de Alejandra Cuevas y nietos de Laura Morán acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el debate de amparo que sostendrán los ministros en el pleno de la corte.

Los ministros analizan los amparos de Laura Morán, expareja de Federico Gertz Manero y su hija, Alejandra Cuevas, acusadas de provocar la muerte del hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

"Este caso no sólo es por la inocencia de mi madre, sino por las incontables violaciones al debido proceso que ha llegado aquí, al máximo tribunal de justicia del país y nosotros lo que le hemos pedido a cada ministra y ministro que sesionarán hoy en el pleno, no sólo es su libertad, sino también sus vidas, que se les otorgue un amparo liso y llano y que se dictamine la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Loran y de Laura Moran Servin. Esto no es más que una persecución con toda la fuerza del Estado", comentó Alonso, hijo de Alejandra Cuevas.

Por su parte, Gonzalo dijo que después de 514 días están ante la máxima casa de justicia del país porque los ministros y ministras no sólo estarán deliberando el caso de dos mujeres sino que ellos tendrán en sus manos sentar un precedente para las generaciones venideras.

"Alejandro Gertz Manero no pude ser más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni que el Poder Legislativo y como lo hemos vivido en carne propia, el fiscal controla el aparato judicial, por eso tenemos la confianza de la Suprema Corte de Justicia para que termine con esta atrocidad jurídica", dijo.

La hija de Alejandra Cuevas, Ana Paula, reiteró que es necesario darse cuenta que se necesita justicia, en un país en donde ministerios públicos no hagan este tipo de complots para que se haga justicia y para que les regresen a su madre.

Laura Morán y Alejandra Cuevas fueron denunciadas por Alejandro Gertz en el año 2015 por supuestamente descuidar a su hermano Federico y, con ello, provocar su muerte.

Alejandra Cuevas, expareja del hermano del fiscal general, está presa en el penal de Santa Martha Acatitla por la imputación del delito de homicidio culposo por omisión de cuidados desde octubre del 2020. La orden de su madre, Laura Morán, no se ha complementado.