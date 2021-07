Gertz Manero plagió biografía de Guillermo Prieto, dice Guillermo Sheridan

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, plagió para su biografía del escritor y político liberal mexicano, Guillermo Prieto, pasajes completos de las obras de Salvador Ortiz Vidales y Malcolm D. McLean, denunció este martes el escritor e investigador Guillermo Sheridan al cuestionar la manera en como el Conacyt metió al funcionario federal al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel III, es decir, el más alto rango, tras una década de intentos denegados.

"Para conocer la ´obra notable´ de mi nuevo colega en el SNI, me hice de uno de sus libros como ´autor único´: Guillermo Prieto (Biografía), publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1967. Pues me temo que Gertz no es su ´autor único´ en tanto que usurpó al verdadero, Salvador Ortiz Vidales, cuyo Guillermo Prieto y su época fue publicado por la Editorial Botas en 1939", escribió Sheridan en su columna en El Universal.

El periodista e investigador de la UNAM además señaló que "cuando al fin hay un párrafo que no viene de Ortiz Vidales, viene de Vida y obra de Guillermo Prieto, de Malcolm D. McLean, publicado por El Colegio de México en 1960".

En cuanto al presunto plagio de Gertz a la obra de Ortiz Vidales, Guillermo Sheridan ofrece las siguientes pruebas.

Dice que en su texto Ortiz Vidales escribe:

"Los niños más peripuestos y elegantes del barrio paseaban a los personajes de la farándula, suspendidos de lujosos bastones. Los seguía en su marcha triunfal una comitiva de histriones y una banda de música. Caballeros, señoritas y niños se agolpaban en los balcones, al ´ruido de la música´ y en la calle la gente formaba gruesa valla a la orilla de la banqueta" (p. 37).

Y señala que en su libro Gertz Manero lo copia así:

"Los niños más elegantes del barrio paseaban a los muñecos suspendidos de lujosos bastones, siguiéndoles en su marcha una comitiva de histriones y una banda de música. Señores, señoritas y niños se asomaban a los balcones, y en la calle la gente formaba valla a la orilla de la banqueta" (p. 8).

En cuanto, al supuesto plagio a la obra de McLean, Guillermo Sheridan ejemplifica que en el texto original se lee:

"Después de tal demostración, el lector comprenderá que Prieto ganó sin embarazo las elecciones para diputado ante el decimosexto Congreso Constitucional. Lo reeligieron también para el decimoséptimo en compañía de su hijo Manuel G. Prieto" (p. 50).

Mientras que en el texto de Gertz Manero está escrito lo siguiente:

"Con tal demostración, Prieto ganó sin embarazo alguno las elecciones para diputado en el Decimosexto Congreso; y lo reeligieron para el decimoséptimo en compañía de su hijo Manuel G. Prieto" (p. 41).

De esta manera, Sheridan refiere que "quizás el 80 por ciento del libro de Gertz venga de Ortiz Vidales y el resto (incluyendo la bibliografía) de McLean". Y aunque dice ignorar si otros textos del Fiscal General "surjan de procederes similares; no ignoro que el árbol que crece torcido... E ignoro si el Fiscal Gertz investiga bien los crímenes, pero compruebo que como investigador académico es ignorable".

Advierte además que de acuerdo con el reglamento, "el director del SNI deberá convocar a su Junta de Honor que, al comprobar la falta —como se ha hecho en otros casos— lo sancionará con la "pérdida de la distinción como miembro del SNI" y luego el Consejo de Aprobación que preside Álvarez-Buylla deberá refrendarlo".

EL POLÉMICO INGRESO DE GERTZ MANERO AL SNI

El pasado 19 de abril, el Fiscal Gertz Manero fue aprobado como investigador del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, es decir, el más alto rango luego haber intentado entrar por 11 años, una situación que generó críticas en el sector académico que consideró la aprobación como un tema político.

La noticia la dio a conocer el periódico Reforma, luego de ello salieron a las redes sociales las opiniones de académicos, periodistas, políticos y usuarios de Internet que señalaron que el mérito del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) se debía tratar como un caso de "influyentismo", pues consideraron que la gestión de Elena Álvarez-Buylla al frente de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Gobierno actual le habrían dado el beneficio.

En respuesta, el Conacyt explicó que Alejandro Gertz Manero fue nombrado investigador para reparar el daño que, según dijo, enfrentó durante años por discriminación.

La dependencia defendió el ingreso del Fiscal al nivel tres del SNI al asegurar que basó su decisión en un resolución que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió en 2020. No obstante, el Conapred aclaró que no ordenó que el Fiscal General ingresara al Sistema de Investigadores, sino que se revaluara su caso.

Pese a ello, el Conacyt detalló que la resolución determinó que el SNI, a través de sus Comisiones Evaluadoras, excluyó y discriminó a Gertz Manero negándole de manera reiterada el ingreso al sistema, por lo que desde 2010 el Fiscal presentó dos juicios de nulidad y cinco juicios de amparo contra el SNI 2.

El Conayt dijo que una comisión de especialistas en ciencias jurídicas y derechos humanos analizó el caso y determinó que se causó «un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años» a Gertz Manero, lo que debía reparase con su asignación al nivel tres del SNI.

Y también defendió los estudios de Gertz Manero, dijo que cuenta con tres doctorados en derecho y es autor "de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional", sin precisar de qué tipo.

Es en ese sentido, que Guillermo Sheridan cuestionó "la sinuosa ruta que tomó el Conacyt para meter a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, al Sistema Nacional de Investigadores" y crear una Comisión Especial Dictaminadora.

"Esa comisión presidida por Ernesto Villanueva argumentó que Gertz no sólo tenía sobrados méritos, sino que su obra es ´de trascendencia nacional e internacional´, como lo demuestran sus ´obras académicas´, entre ellas, cinco libros como ´autor único´.

Sheridan indicó que "la directora del ´Conacyt de la 4T´, Elena Álvarez-Buylla, no sólo avaló el análisis ´exhaustivo´ que acometió la comisión de Villanueva sino que declaró que se trata de ´obras notables´, por lo que ´resarció el daño´ otorgándole a Gertz el nivel más alto del SNI".

Investigadores reaccionan ante presunto plagio

Luego de que esta mañana, el escritor e investigador universitario Guillermo Sheridan documentara en EL UNIVERSAL el plagio cometido por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en su libro "Guillermo Prieto" (Biografía) (SEP, 1967) donde "usurpó" tanto el libro "Guillermo Prieto y su época" (Editorial Botas, 1939), de Salvador Ortiz Vidales, y "Vida y obra de Guillermo Prieto", de Malcolm D. McLean, investigadores, escritores e intelectuales han manifestado su exigencia de que el fiscal sea investigado por la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En su columna "Minutario", Guillermo Sheridan hace un cotejo de párrafos completos reproducidos por Gertz Manero de los libros de Ortiz Vidales y McLean, y repasa la ruta de cómo el fiscal general de la República ingresó sin mayores méritos al SNI en el nivel más alto.

La ruta incluye cómo la directora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), creó una comisión "especial" presidida por Ernesto Villanueva, para reevaluar los méritos de Gertz Manero luego de que las comisiones evaluadoras del Conacyt habían rechazado sus "méritos" para ingresar al SNI y de que el fiscal había puesto una queja ante el Conapred, por discriminación.

Al conocerse la noticia, en redes sociales hubo reacciones. La investigadora del Cinvestav y escritora Susana Quintanilla escribió en Facebook: "Sin haber dirigido tesis de posgrado ni estar adscrito a ninguna institución educativa, el fiscal general de la República ingresó al SNI en el nivel 3 mediante una comisión especial de tres personas cuya evaluación fue admitida y celebrada por la directora del Conacyt, quien a su vez levantó sospechas sobre la actuación de varias comisiones dictaminadoras y revisoras. Ahora, le corresponde a la Junta de Honor del SNI resolver acerca de esta demostración de plagio".

Germán Álvarez Mendiola, investigador y director del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, afirma: "El texto de Sheridan es impecable e implacable. Demuestra que la comisión especial no leyó el trabajo del fiscal y que el fiscal es un plagiario que, por ese simple hecho (y muchos otros más), no tienen los méritos de ser del SNI y menos en el nivel 3".

Hilda Hernández, también investigadora escribe en Twitter: "Guillermo Sheridan revisó un libro de Gertz Manero y encontró varios pasajes sospechosos que, a mi parecer, sí son evidencia de plagio. Es una burla que a los investigadores mexicanos los agobien con burocracia y a este tipo lo premien con un nombramiento".

Otros investigadores como Alma Maldonado, también reaccionó con un tuit: "El colmo de este escándalo: Gertz Manero es un plagiario. Sólo nos faltaba esto Texto imperdible de @GmoSheridan"; así también el periodista e investigador Raúl Trejo Delarbre señala: "Gertz Manero, a la sombra del plagio. El acucioso @GmoSheridan pone en evidencia al Fiscal... y al SNI".

El caricaturista Paco Calderón, escribe: "Doble torpedo en la línea de flotación del fiscal carnal Gertz Manero, y el "CONACYT de la 4T" de la dra. Álvarez-Buylla, ¡Qué vergüenza (o mejor dicho, desvergüenza)!", y el historiador y notario, Ángel Gilberto Adame, señala: "Para variar, @GmoSheridan demuestra que Alejandro Gertz Manero, flamante SNI III por imposición, resultó un plagiario contumaz".

La exigencia de investigación de plagio, que lleve a la salida de Alejandro Gertz Manero como investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, es el llamado de investigadores, escritores y periodistas.

Héctor de Mauleón afirma: "El fiscal Gertz Manero debe ser expulsado del SNI: @GmoSheridan demuestra que hizo uno de sus libros... plagiando a otros autores"; Raúl Mejía afirma: "Guillermo Sheridan, azote de los plagiadores, se ocupa del Fiscal General. Recientemente, la gerente del CONACYT resarció una injusticia y le dio la más alta categoría de investigador a Gertz Manero, quien plagió obras de 1939 y 1960. Sheridan lo descubre hoy en El Universal".

Alberto Lara afirma: "Al cometer plagio en al menos uno de sus libros, Alejandro Gertz Manero debería perder su recientemente adquirida membresía del Sistema Nacional de Investigadores. Pero... si esa falta se la perdonó la Universidad Panamericana a Peña Nieto, ¿por qué la Junta de Honor del SNI no habría de hacerlo con el fiscal general de la república? ¿Habrá impunidad transformada?".

Las preguntas y dudas sobre cómo actuará la Junta de Honor del SNI, qué dice la directora del Conacyt, qué responde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero sobre las acusaciones que pesan sobre el plagio que cometió en uno de sus cinco libros como "autor único", y también saber qué responde la Comisión especial encabezada por Ernesto Villanueva que se supone revisó a profundidad los méritos "sobrados" del fiscal y le concedió la valía de ocupar el nivel más alto para los investigadores en México porque tenía una obra de "trascendencia nacional e internacional".