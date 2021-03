Gimnasios ven "luz al final del túnel" con modelos híbridos

El regreso paulatino a la actividad física en los gimnasios y la adopción de modelos híbridos por parte de la población que ha decidido hacer ejercicio han significado el regreso de esta industria, que poco a poco recupera clientes y mantiene en operación sus establecimientos.

"Complicado, pero con una luz al final del túnel. Desde el 1 de marzo se abrieron todas las unidades de negocio pendientes en el Estado de México. Ciudad de México ya habíamos abierto desde mediados de febrero. Poco a poco recuperando la confianza de los clientes, recuperando las ventas, esperando la curva de clientes que tuvimos, con las subidas y bajadas de 2020", dijo el director comercial de Sport World, Fernando Guzmán.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo comentó que, de octubre a diciembre de 2020, ya se tenía una recuperación después del gran confinamiento, hasta que se tuvo el segundo cierre.

"Estamos viendo eso ahora. Estamos viendo otra vez una confianza, tal vez un poco mejor dado que la vacuna ya existe y se está aplicando. Creemos que la gente va a ir regresando. El tema es recuperar estos meses durante todo este año para regresar a los niveles que tuvimos prepandemia", dijo.

Actualmente, la firma cuenta con 51 mil clientes, aún lejos de los 82 mil que tenían antes del impacto de la contingencia sanitaria. En tanto, 3 mil usuarios han optado por servicios híbridos para realizar ejercicio desde casa o al aire libre.

En el caso de sucursales, hoy en día están operaciones 58, con solamente dos estudios que no han podido ser reabiertos por las restricciones a ciertas actividades grupales. Ante el impacto de la pandemia, la firma cerró 6 sucursales, casi 10% del total de sus instalaciones.

"Toda la gente que está dándose cuenta que necesita invertirle a la salud y con ello en vez de estar en niveles de 3.2% de penetración del mercado en México que es lo que tenemos en los gimnasios, seguramente vamos a llegar a niveles bastante más altos los años venideros, entre 2022 y 2024. La tendencia es hacia allá porque ya nos dimos cuenta que sí necesitamos la actividad física. Así sea en casa, al aire libre o en los gimnasios. Van a recibir una buena cantidad de interesados, más que antes porque el mercado se amplió por el tema de salud", explicó.

La empresa también ha optado por reducir el costo de la membresía, ante una menor oferta de actividades que se mantienen restringidas por condiciones sanitarias.

"En Ciudad de México fue donde ajustamos más porque la oferta dentro del gimnasio, como no contamos con la apertura de la clase cardiovascular ni las clases grupales, tuvimos sacarlo a donde nos permiten los lugares. Sufrió una baja de 50% de descuento ya que no contamos con esa oferta. Ese ajuste continúa y se irá disminuyendo conforme vayamos abriendo las instalaciones", dijo.

Si bien la perspectiva es positiva, el directivo reconoce que en caso de presentarse un nuevo cierre en consecuencia de una fuerte ola de contagios de Covid-19 ante las vacaciones de Semana Santa, para el sector sería muy difícil soportar el impacto económico.

"Será muy difícil. Soportar otro cierre en las mismas condiciones que no puedas operar a ningún horario, sobre todo en Ciudad de México, requerirá que sea muy corto el periodo de confinamiento y que se genere con alguna opción para continuar con algún tipo de actividad. Sí sería algo muy fuerte en su impacto", dijo.