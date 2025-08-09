logo pulso
Giran nueva orden de aprehensión contra exalcalde de Tepeji del Río

Salvador N, exalcalde de Tepeji del Río, enfrenta una nueva orden de aprehensión por incumplir un laudo laboral durante su gestión.

Por El Universal

Agosto 09, 2025 05:58 p.m.
A
PACHUCA, Hgo., agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo dio a conocer que se giró una nueva orden de aprehensión contra el exalcalde de Tepeji del Río, Salvador "N", quien actualmente se encuentra preso por el delito de peculado por más de 40 millones de pesos.

Esta nueva acción judicial es por el delito de incumplimiento del deber legal, en agravio del ayuntamiento.

Agentes de la División de Investigación de la Procuraduría ejecutaron la orden contra del ex edil debido a que, durante su administración, en el periodo 2020-2024, fue omiso en el cumplimiento del pago de un laudo laboral.

El expediente 574/2016, a favor de un trabajador, obligaba al edil a cubrir el adeudo antes de concluir su gestión. Sin embargo, ante su negativa, dejó pendiente un pago por un monto de 740,187 pesos, en agravio de la administración municipal.

Se informó que el imputado quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán la fecha y hora de la audiencia inicial, en la que se formulará la vinculación a proceso.

