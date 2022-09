GN será la institución en la que más confíe la ciudadanía: Semar

A-AA+

El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, afirmó que en corto plazo la Guardia Nacional será la institución número uno en la que más confíe la ciudadanía.

Durante la ceremonia, por desfile cívico militar por el 212 aniversario del Inicio de la Independencia de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el alto mando naval afirmó que para la creación de la Guardia Nacional la dependencia a su cargo ha participado con recursos humanos y materiales en la consolidación de una institución que lucha por la paz y la justicia de las y los mexicanos.

"A poco más de tres años de su creación, la Guardia Nacional es una de las instituciones en quien más confía la ciudadanía, y no me queda duda que a corto plazo será la número uno", destacó.

El almirante Ojeda Durán señaló que las Fuerzas Armadas son congruentes y no buscan reflectores ni mucho menos aplausos en sus labores, porque lo hacen conscientes de su responsabilidad y sacrificios que ello conllevan.

Por ello, agregó, que el bienestar del pueblo, la justicia y la libertad son causas supremas de la nación y como hace 212 años, "siempre valdrá la pena unir esfuerzos".

El secretario de Marina destacó que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas saben del reto que se enfrentan en materia de seguridad y para "ello anteponemos terminantemente la voluntad de nuestro pueblo en su conjunto, su libertad y su capacidad de decidir".

"Actualmente, gracias a un esfuerzo en unión, es posible comenzar a saldar la deuda por regresar la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas en los espacios públicos, es así que Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México asumimos la noble misión de salvaguardar a esta gran nación".