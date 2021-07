Goan a favor de nuevos parámetros del semáforo epidemiológico

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Los nueve integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), se manifestaron a favor de los nuevos parámetros del semáforo epidemiológico para nuestro país, y aseguraron que no se debe cerrar ningún negocio, sea esencial o no, porque no se puede perder ni un empleo más.

En conferencia de prensa, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recordó que el país perdió más de un millón de empleos por la pandemia, y los estados gobernados por Acción Nacional ya han recuperado el 100% de estas plazas perdidas, y dijo que no se puede perder un empleo más.

"Estamos de acuerdo que con el nuevo semáforo que anunció la Federación, ni comercios, ni negocios esenciales o no esenciales ya se cierren, en el justo equilibrio entre la salud y la economía. El país perdió más de un millón de empleos y esto afecta a toda la clase trabajadora, los gobernadores emanados de Acción Nacional somos de los primeros estados que hemos recuperado ya el 100% de los empleos y tenemos empleos ya arriba, el caso de Querétaro por ejemplo, en mayo se recuperaron el 100% de los empleos, y ahorita van más 3 mil empleos, no podemos perder un solo empleo más, no podemos restringir al comercio, a los restaurantes, a la fonda, dejar sin trabajo a compañeras y compañeras de cualquier sector, a un trabajador de una empresa, de una industria, del sector restaurantero, no podemos hacer ya eso", dijo el mandatario queretano.

Agregó que ya se sabe cómo se tiene que convivir con el virus de Covid-19, y se tienen todos los protocolos para el ingreso a industrias, comercios o restaurantes, como la temperatura, el gel anticabterial, el uso del cubrebocas y la sana distancia.

"Ya sabemos cómo tenemos que convivir con el virus, todos tienen protocolos para su ingreso, ya sea empresa, industria, o cualquier sector, hasta los restaurantes tienen sus protocolos y se tienen que respetar en distancia, nos toman la temperatura en todos los lugares, nos dan gel, y usar el cubrebocas en todos los lugares, es parte fundamental para que no se nos vuelva a caer la economía y todo lo contrario y recuperar el 100% de los empleos e ir al crecimiento de la economía de nuestro país desde las entidades federativas y por eso creo que no se debe de cerrar ya ningún negocio, sea esencial o no esencial, porque todos son esenciales", dijo el gobernador panista.