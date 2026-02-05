Gobernador de Michoacán lidera operativo contra tragamonedas ilegales

MORELIA. Mich., febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Destruyen 804 máquinas tragamonedas que fueron decomisadas por las autoridades federal y estatal que generaban 9.8 millones de pesos mensuales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) exhortó a los presidentes municipales michoacanos a impedir la instalación de estos aparatos y, con ello, cerrarle el paso a una actividad que, bajo la apariencia de entretenimiento, alienta al crimen en distintas regiones del país.

Advirtió que estos dispositivos no solo violan la ley, sino que se imponen a comerciantes, mediante amenazas y extorsión, convirtiendo negocios cotidianos en puntos de riesgo para las comunidades.

Razón por la cual pidió a alcaldes y corporaciones municipales sumarse de manera activa a los decomisos y a la aplicación del Estado de Derecho.

Dijo que casa moneda introducida en estas máquinas, termina financiando a la delincuencia organizada, por lo que su erradicación representa un golpe directo a las estructuras criminales.

Asimismo, alertó que estos aparatos continúan apareciendo en farmacias, tiendas de abarrotes y comercios comunes, espacios que posteriormente se vinculan con delitos de alto impacto, por lo que cerrar estas fuentes de financiamiento a criminales será esencial recuperar la tranquilidad en las comunidades.

Con el decomiso este jueves de 107 maquinitas en Maravatío, el gobierno michoacano ha asegurado más de 3 mil 400 máquinas tragamonedas en la entidad en los últimos tres años, en acciones coordinadas con fuerzas federales, fiscales y de seguridad.