Gobernador de Zacatecas exige descentralizar aplicación de vacuna

Tras registrarse una serie de quejas del personal de las áreas Covid del Hospital General del ISSSTE en Zacatecas por poner vacunas a administrativos y jubilados, aunado a un bajo número de dosis aplicadas el primer día al personal de salud en los hospitales federales, el gobernador Alejandro Tello

Cristerna pidió a la Federación la descentralización de la aplicación de la vacuna.

Esta exigencia la dio a conocer el mandatario estatal cerca de la medianoche de este jueves, al escribir en sus redes sociales: "Atendiendo mi responsabilidad, informo que el día de hoy en los Servicios de Salud del estado fueron aplicadas 1,002 vacunas. Siendo casi media noche, aún no se nos informa cuántas se aplicaron por parte de @GobiernoMX, necesario descentralizar y confiar la vacuna a los estados".

Previo, pidió de manera respetuosa, "pero enérgica", con Luis Antonio Ramírez, director nacional del ISSSTE, que "la vacunación en Zacatecas sea ordenada y en estricto apego a los parámetros establecidos en cuanto a la población prioritaria".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el gobernador anticipó que todas estas irregularidades las expondrá este viernes en la reunión de Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ya que también en su entidad, en el primer día de vacunación, no se cumplieron las expectativas, ya que sólo se registró un 30% de efectividad en la aplicación de la vacuna, al detallar que la proyección federal era aplicar siete mil 200 dosis, pero al menos en el primer día sólo se aplicaron dos mil 600 dosis en los 12 hospitales habilitados en la entidad.

Los reclamos

Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio Médico de Zacatecas, fue quien desde el primer día de vacunación señaló las irregularidades en la aplicación de la vacuna en el Hospital General del ISSSTE en Zacatecas y alertó al gobernador Alejandro Tello que se estaba vacunando a jubilados y administrativos, más no al personal de las áreas Covid.

En entrevista, Fernández Candelas relató que en el transcurso del primer día de vacunación, le llegaron mensajes y llamadas del personal de salud del ISSSTE, incluso, "una enfermera llamó llorando por la frustración" para avisarle que había un caos, porque al parecer hubo un excedente de vacunas, debido a que fueron pocos los notificados del área Covid para que acudieran a la aplicación de la vacuna.

Refirió que ante tal desorganización y al no haber una lista correcta, los administrativos y jubilados se "agandallaron" para formarse en la fila, cuando el personal que atiende las diferentes áreas hospitalarias debieron tener prioridad para recibir la vacuna desde el primer día.

Consideró que este caos también se debe a que en Zacatecas desde hace mucho tiempo está acéfala la delegación del ISSSTE y "al carecer de una cabeza al mando" permitió que , desde diciembre pasado, no se integrara una base de datos confiable con el registro de todo el personal de salud de primera línea.

Por su parte, en entrevista, el gobernador de Zacatecas explicó que ante el reclamo hecho por el Colegio de Médicos de Zacatecas y las irregularidades en el Hospital General del ISSSTE, se comunicó con Luis Antonio Ramírez, director nacional de esta institución, para notificarle esta situación que "genera desánimo, da una mala imagen en el primer día de vacunación".

Dijo que el funcionario federal no tenía conocimiento de este "desorden" ocurrido en el hospital de Zacatecas y se comprometió en tomar cartas en el asunto y hablar con las autoridades delegacionales para resolver esta situación.

Lamentó que al registrarse esta situación en el ISSSTE, ocurra en una instancia del propio gobierno federal, porque se "trastocan las directrices".

Aclaró que tuvo que actuar así ante las autoridades federales, porque como gobernador no está en sus manos la vacunación, ya que todo los lleva a cabo el gobierno federal, incluso, bajo este escenario de logística, aprovechó para señalar que los Servicios de Salud de Zacatecas tienen toda la capacidad y la formación para poder aplicar la vacuna "de manera muy eficiente" en la ciudadanía.