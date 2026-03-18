Gobernador Ramírez Bedolla destaca avances en justicia

MORELIA, Mich., marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

se ha consolidado como la entidad con el

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en todo el país, de acuerdo con el estudio de la organización, titulado "Radiografía de la impunidad 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México".Para el(Morena) este resultado es reflejo de laenfocada en la eficacia institucional y elde justicia.En el estudio se consigna quealcanzó un porcentaje de impunidad del, laa nivel nacional. Este dato sitúa apor encima de estados como Nayarit, Yucatán y Puebla enAdemás, el reporte señalade impunidad en otras entidades, como es el caso de, con un; Morelos, con un 97.61 por ciento; y Guerrero, con un 96.19 por ciento.Y eldijo que "en el estado se han dadoen materia de. Los resultados muestran que la investigación y persecución del delito han sido efectivos al contar con instituciones que han fortalecido su actuar".Asimismo, especificó quees la entidad conante conflictos penales. El logro se atribuye directamente a la coordinación entre la(FGE), que ha demostrado una resolución más efectiva de las denuncias presentadas y el trabajo de la, al fortalecer su actuar en la prevención y combate al delito.