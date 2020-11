Gobernadores de Alianza Federalista me han faltado al respeto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista le han faltado el respeto, por lo que manifestó que se debe de cuidar la investidura presidencial y no involucrarla en asuntos electorales.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que no ha recibido la carta que le envió la Alianza Federalista donde le solicitan una reunión en busca de que en el Presupuesto de Egresos de 2021 ningún estado reciba menos recursos que el año pasado.

"No la he recibido, voy a ver ahora, pero se les está atendiendo (a los gobernadores), tanto el secretario de Hacienda (Arturo Herrera), como la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero). Lo que yo no quiero es que vaya a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde, tiene que haber una relación de respeto.

- "¿Entonces considera que no ha habido respeto?", se le preguntó.

- "No, no ha habido, me han faltado el respeto. Entonces vienen aquí, los recibo, como recibo a cualquier otra persona, vienen los periodistas, desde luego la prensa conservadora, Reforma y EL UNIVERSAL, muchos, y hacen un espectáculo, eso no es serio. Entonces quieren tratar sus asuntos con el secretario de Hacienda que tiene instrucciones de atenderlos, o ha atendido siempre la secretaria de Gobernación, pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene", contestó.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que su gobierno no desea quitarle las participaciones económicas que les corresponde a cada estado, y aseguró que ya quedó claro que una reforma a la fórmula de entrega presupuestal a los estados depende de una reforma a la Constitución y no le corresponde a él.

"La gente sabe que ese es un asunto constitucional, y seguir insistiendo en eso, no les convenía, porque no hay ninguna razón.

"Entonces que nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos con exabruptos y que haya respeto y también libertad de opinión, de manifestación de las ideas, que se expresen, que se manifiesten, porque yo voy a ejercer ese derecho", agregó.