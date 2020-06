Gobernadores, partidos y legisladores condenan ataque contra García Harfuch

Gobernadores, partidos políticos y legisladores condenaron el atentado donde resultó herido el secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, perpetrado esta mañana de viernes en Las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México y exigieron responder con todo el poder del Estado.

Los gobernadores panistas condenaron enérgicamente el atentado y manifiestan su solidaridad con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e hicieron un llamado para que se castigue a los responsables y desearon pronta recuperación al funcionario local.

"Debe responderse con todo el poder del estado", señaló la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

En tanto, el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, calificó como "grave" el atentado y reconoció el "valiente trabajo y solidaridad" con las familias de los policías que perdieron la vida de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

"El atentado contra @SSC_CDMX demuestra que el @GobCDMX está enfrentando en serio a la delincuencia y afectando sus intereses, para garantizar la seguridad de la capital. Condenamos el ataque y manifestamos nuestro apoyo, reconocimiento y solidaridad con @Claudiashein y @OHarfuch", posteó el líder panista.

Asimismo, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, condenó el ataque armado y dijo que "es momento de enfrentar con eficacia y decisión a los grupos de la delincuencia organizada. No más política de ´abrazos, no balazos´. La delincuencia está más empoderada que nunca".

El coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez, dijo: "Condeno el atentado que sufrió esta mañana @OHarfuch, Secretario de @SSC_CDMX. Le expreso mi solidaridad y le deseo se recupere pronto".

Los diputados federales de Movimiento Ciudadano expresaron: "Condenamos el cobarde atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de #CDMX, @OHarfuch. Asimismo, lamentamos el asesinato de dos elementos policiales que lo acompañaban y una mujer en el lugar. Esperamos que las investigaciones lleven a los culpables a enfrentar la ley".

La bancada panista en San Lázaro, a través del diputado Felipe Fernando Macías, Subcoordinador del en materia de Seguridad Pública y Régimen Político, aseguró que la violencia en nuestro país no cede, pues todos los días nos enteramos de un nuevo caso. "Durante la pandemia, tuvimos los días más violentos y no contamos con una estrategia de seguridad efectiva que termine con la inseguridad a nivel federal, porque no es tema de un solo estado, las y los mexicanos de todo el país la están viviendo. "Hoy, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufrió un atentado, el cual condenamos totalmente y esperamos su pronta recuperación", dijo el panista.

Recordó que la semana pasado tuvimos el asesinato de un juez federal y hoy se atenta contra la vida del encargado de la seguridad en la capital del país, que derivó en el fallecimiento de 2 elementos de su equipo. "Es alarmante la facilidad con la que la delincuencia se acerca a quienes ejercen la función de garantizar justicia y seguridad para las y los mexicanos".

"Exhortamos a la unidad del estado mexicano, a los 3 poderes de la unión, a nivel federal, estatal y municipal, y en especial al presidente de la República, a afrontar de manera decidida la amenaza del crimen organizado en nuestro país, y a combatir a quienes vulneran la paz y seguridad de todas y todos los mexicanos", concluyó el panista queretano.