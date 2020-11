Gobernadores piden a AMLO dejar de "dividir a los mexicanos"

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista lanzaron este martes un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que deje de "dividir a los mexicanos".

"Hacemos un respetuoso llamado al Presidente @lopezobrador para que deje de dividir a los mexicanos. Los gobernadores miembro de la #Alianza Federalista NO somos opositores a su gobierno. Muy clara ha sido nuestra postura de trabajar juntos por un #México más justo para todos", difundieron en un mensaje en redes sociales a través de la cuenta @AFederalista.

Se esperaba que los gobernadores que integran la Alianza: Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chihuahua y Durango, hagan pronunciamientos por separado.

En su mensaje, el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco, insistió en que los estados no aceptarán menos recursos y en la necesidad de un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video de poco más de dos minutos de duración, difundido en sus redes sociales recordó que las entidades han resentido recortes desde 2018 y, si el presupuesto 2020 también disminuye se reflejará en afectaciones inmediatas en carreteras, el campo y la salud.

"En esta lucha por mantener los recursos justos para cada estado se ha tratado de manipular y acusar a los estados de la Alianza Federalista, asegurando que queremos separarnos de México, rompiendo el pacto federal, cuando lo único que queremos en un trato justo".

Indicó que antes de la aprobación del presupuesto federal, prevista para el 15 de noviembre, buscan dialogar con el presidente.

"Queremos que llevar a palacio nacional las voces de deportistas... estudiantes..., a las madres de familia..., a los niños y niñas enfermos de cáncer..., a los productores del campo..., a miles d hombres mujeres que son víctimas de la violencia.

"Hoy queremos, desde Aguascalientes, expresar que no podemos aceptar menos recursos, pues ellos se refleja de manera directa en la calidad de vida de tu familia", concluye.

--Guanajuato pide audiencia a AMLO

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que su entidad no puede recibir menos de lo que recibió en 2020 y se unió al llamado para que el presidente los reciba para discutir el presupuesto 2021.

Expuso que en los primeros dos años de la actual administración federal, la entidad ha recibido 22 mil millones de pesos menos, con comparación con los dos primeros años del gobierno anterior.

"Eso significa que no hubo obra pública importante del gobierno federal en ninguna parte del estado y menos obra pública significa menos progreso y menos empleo".

Precisó que, de acuerdo con la propuesta de presupuesto para 2021, presentada por el gobierno federal, Guanajuato recibirá "otros 7 mil millones de pesos menos".

"A pesar de ser la sexta economía de México, somos el estado que menos recursos recibe por persona de todo el país. Además, el gobierno federal ha desaparecido apoyos muy importante que afectan a nuestros migrantes, gente del campo, artesanos, científicos, deportistas.

"En Guanajuato hemos alzado la voz, al igual que los estados de la Alianza Federalista, hoy nuevamente le pedimos al presidente López Obrador que nos reciba para discutir su propuesta de presupuesto 2021.

"En Guanajuato no podemos aceptar menos recursos de los que tenemos hoy, el contar con al menos los mismos recursos, permitirá entender las necesidades prioritarias de salud, seguridad, educación, infraestructura e impulsar la reactivación económica".