"Gobernantes populistas e ineptos convirtieron pandemia en desastre": Zedillo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), lamentó la "ola de gobernantes populistas e ineptos" que convirtieron la gestión de la pandemia de Covid en "un desastre".

Zedillo participó en la conferencia digital "Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica", organizada por la consultora NTT Data, uno de los seis proveedores mundiales de servicios de TI en Latinoamérica, donde se abordó, entre otros temas, el impacto del Covid-19, de acuerdo con medios que reportaron el evento, como Forbes.

"Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida -gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos- de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encausen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos", expresó el exmandatario mexicano, quien dirige el Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale.

Sin mencionar nombres, Zedillo afirmó que debido a la gestión de este tipo de líderes, el Covid-19 tuvo un impacto desastroso en la región: aumentaron el desempleo y la pobreza, hubo altas tasas de mortalidad y en varios países se registró una contracción del 6.9% en sus economías.

Varios líderes de la región, insistió, minimizaron los riesgos de la pandemia y no sólo tomaron malas decisiones en materia de salud pública, sino sobre economía.

"Reaccionaban jugando a las cartas de la división, la demagogia y el populismo". Incluso, detuvieron y revirtieron reformas estructurales "adoptadas en el pasado y que "faltarán para favorecer el desarrollo de nuestros países".

"Contrario a lo que proclaman gobernantes populistas, la causa del pobre desempeño de las economías latinoamericanas en años recientes no se encuentra en las reformas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En realidad, el problema con nuestros países no es que tuvieran reformas, el problema es que éstas nunca fueron lo suficientemente completas en sus objetivos ni en su ejecución", aseguró.

Mientras se mantengan ese tipo de estrategias, alertó, es difícil que haya un escenario más favorable.

Para Zedillo, se requieren reformas laborales, económicas y en materia de seguridad social que ayuden a atraer inversiones.

"La estrategia debería contener en su núcleo la provisión de una seguridad social, que incluya la cobertura efectivamente universal de la salud, así como la garantía de acceso a una educación de calidad. Ese sería el instrumento más eficaz para obtener la voluntad y la acción de nuestras poblaciones para la construcción de países con prosperidad económica y verdadera justicia social. Países donde la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho nunca estén en duda como desgraciadamente parece ser ahora el caso", concluyó.